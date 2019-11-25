اعتقالات جديدة: احتجاز مثقفين ورجال أعمال بالسعودية

قالت منظمة القسط الحقوقية السعودية التي تتخذ من لندن مقرا لها إن السعودية اعتقلت 8 أشخاص على الأقل أغلبهم من المثقفين والكتاب وسط حملة مستمرة للتضييق على حرية التعبير.

اعتقالات جديدة

المنظمة: رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا هؤلاء المثقفين من بيوتهم في العاصمة الرياض ومدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر الأسبوع الماضي لكن لم يتضح سبب الاعتقالات.

المنظمة: المحتجزون ليسوا من ناشطي الصف الأول. وبعضهم من المثقفين الذين نشروا مقالات أو ظهروا على شاشة التلفزيون كما أن آخرين من رواد الأعمال.

المنظمة عبر صفحتها على تويتر: علمت القسط أن السلطات السعودية قامت بحملة اعتقالات جديدة خلال الأيام الماضية طالت عدد من الصحفيين والناشطين إناثًا وذكورًا في استمرار لحملاتها السابقة وفي الوقت ذاته زادت من التضييق على سجناء رأي واستمر التعذيب والتحرش الجنسي وغيره من الانتهاكات.

أضافت المنظمة في تغريدية أخرى "في يوم السبت الموافق 16 من نوفمبر/تشرين الثاني عند الساعة الرابعة عصرا قامت السلطات بمداهمة منازل عدد من الكتاب في مدينة الرياض وهم: بدر الراشد، سليمان الصيخان الناصر، وعد المحيا، مصعب العبد الكريم ثم قامت باعتقالهم ومصادرة أجهزتهم المحمولة وهواتفهم.

القسط: في الوقت نفسه في المدينة المنورة داهمت السلطات منزل الكاتب عبد المجيد البلوي، واعتقلته وصادرت أجهزته.

القسط: بعد ذلك بيومين، في يوم الإثنين الموافق 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري داهمت السلطات منزل الكاتب عبد العزيز الحيص في مدينة حايل واعتقلته وصادرت أجهزته.

بعدها بيومين آخرين داهمت السلطات منزل الكاتب عبد الرحمن الشهري في مدينة أبها، مساء الأربعاء 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري واعتقلته وصادرت أجهزته.

في اليوم التالي، الخميس الموافق 21 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عند الساعة الخامسة صباحا داهمت السلطات منزل الناشط والمدون فؤاد الفرحان في مدينة جدة.

هام:

علمت #القسط أن السلطات السعودية قامت بحملة اعتقالات جديدة خلال الأيام الماضية طالت عدد من الصحفيين والنشطاء إناثًا وذكورًا في استمرار لحملاتها السابقةhttps://t.co/1H0dkJxiuC

وفي الوقت ذاته زادت من التضييق على سجناء رأي واستمر التعذيب والتحرش الجنسي وغيره من الانتهاكات. https://t.co/Yfg3gP3yhV pic.twitter.com/qdUwth64wW — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) November 25, 2019

🔴 عاجل

تأكد لنا أن السلطات شنت خلال الساعات الـ 48 الماضية حملة اعتقالات تعسفية جديدة ضد عدد من الأكاديميين والمغردين، ومن بين المعتقلين نساء.

وسننشر لكم خلال الساعات القادمة الأسماء التي يتم التأكد من اعتقالها.#اعتقالات_نوفمبر pic.twitter.com/WfseZW0ehy — معتقلي الرأي (@m3takl) November 24, 2019

🔴 عاجل 9

أنباء شبه مؤكدة عن اعتقال الصحفية والمترجمة #زانة_الشهري، الكاتبة في مجلة العصر، ولها عدة مقالات أخرى في صحف محلية.#اعتقالات_نوفمبر pic.twitter.com/IEfaqmnbHY — معتقلي الرأي (@m3takl) November 25, 2019

وتنفي الرياض وجود معتقلين سياسيين فيها، لكن مسؤولين كبارا قالوا إن مراقبة الناشطين وربما اعتقالهم أيضا ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

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