اشتباكات بإدلب وخروج مستشفى عن الخدمة بعد قصف روسي مكثف

كثفت قوات النظام السوري وروسيا، خلال الساعات الماضية، هجماتها في شمال غرب سوريا، موقعة ضحايا مدنيين ومتسببة بخروج مستشفى عن الخدمة جنوب إدلب.

وتدور معارك كر وفر، جنوب شرق إدلب، بين فصائل المعارضة وقوات الرئيس السوري بشار الأسد التي تحاول التقدم، بدعم بري من ميليشيات إيرانية، وغطاء جوي روسي.

استهداف مستشفى

خرج مستشفى "كيوان" في قرية كنصفرة جنوب إدلب عن الخدمة، بغارات جوية روسية أصابتها بشكل مباشر، ألحقت أضرارًا كبيرة في بنائه.

اقتصرت الأضرار في المستشفى المخصص للنساء والأطفال، على المادية، لخلوه من المدنيين الفارين من عمليات القصف.

في قرية معارة النعسان شمال إدلب، سقط 3 قتلى وجرح آخرون، بغارات جوية روسية، استهدفت مبان سكنية، وفق الدفاع المدني.

نشر الدفاع المدني صورًا ومقاطع فيديو، تظهر آثار القصف والدمار التي لحقت بمنازل المدنيين، جراء القصف الروسي.

الغارات الروسية، أمس، تسببت بإصابة رجل وامرأة في بلدة حيش، وجرح آخر في أطراف مدينة معرة النعمان، جنوب إدلب.

في منطقة "تل بزام" شمال شرق حماة، قتل مدنيان اثنان، بانفجار لغم في منطقة زراعية، شمال بلدة صوران.

الإثنين، قصفت طائرات روسية بالصواريخ الفراغية، بلدة كفرومة في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن وقوع ضحايا.

خروج مشفى كيوان ببلدة كنصفرة في ريف إدلب، عن الخدمة بعد غارة جوية روسية استهدفت المشفى بشكل مباشر مساء الأمس الأحد، مما أدى لدمار كبير في المشفى و نشوب حرائق ضخمة في المكان.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/0chYjLurZg — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) November 25, 2019

قصف مكثف

تشن قوات الأسد وروسيا، حملة قصف مكثفة، اشتدت وتيرتها خلال الأسابيع الماضية، خلفت مئات الضحايا وتسببت بدمار للبنى التحتية.

وثقت مراصد عسكرية، الأحد، قصف روسيا والنظام، بـ 55 طائرة أكثر من 150 صاروخًا وبرميلًا متفجرًا لمناطق في محافظة إدلب.

المراصد أكدت أن قوات الأسد ألقت الأحد نحو 68 برميلًا متفجرًا على عدة مناطق، معظمها تعتبر مأهولة بالمدنيين.

في الوقت نفسه، شنت 18 طائرة حربية روسية، غارات بنحو 72 صاروخًا، فيما نفذت طائرات الأسد، عمليات قصف بـ 12 صاروخًا.

لحظات مرعبة …

بمحاولة اخراج شاب من تحت انقاض منزله المدمر ….

وإيصاله للمشفى لإنقاذه……

لكنه فارق الحياة ..

من استهداف معارة النعسان من قبل الطيران الحربي الروسي اليوم الأحد.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/I2tQoeOIqK — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) November 24, 2019

محاولات للتقدم

تشهد مناطق شمال غرب سوريا، معارك واشتباكات متفرقة، بين قوات الأسد وحلفائها من جهة، وفصائل المعارضة السورية من جهة أخرى.

تحاول قوات الأسد، التقدم على المحور الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب، وتتركز المعارك الأخيرة في قريتي أم الخلاخيل والزرزور.

بدورها أعلنت المعارضة السورية، قتل عدد من عناصر قوات الأسد في قرية أم الخلاخيل، وصد محاولتها التقدم في المنطقة.

أسفرت الهجمات، عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيًا أو قريبة من الحدود التركية.

3 قتلى وإصابة آخرين، نتيجة قصف جوي روسي إستهدف منازل المدنيين في بلدة معارة النعسان شمالي محافظة إدلب، اليوم الأحد.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/6IMYX48dUj — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) November 24, 2019

انفجارات على الحدود

قُتل 4 أشخاص جراء انفجارات، وقعت الأحد، في مدرسة تستخدمها ميليشيات إيرانية حليفة للأسد، كقاعدة لها في مدينة الميادين في ريف دير الزور.

وكالة الأناضول نقلت عن مصادر لم تسمها، أن انفجارات متتالية وقعت في مدرسة ابن سينا على الحدود السورية العراقية، وأدت لمقتل 4 مسلحين.

لم تحدد الأناضول هوية المسلحين، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، منها شبكة فرات بوست، أن ثلاثة أطفال قتلوا وأصيب خمسة آخرون، جراء الانفجار.

تخضع مدينة الميادين شرق دير الزور، لسيطرة قوات الأسد وميليشيات إيرانية، وخضعت سابقًا لسيطرة تنظيم الدولة، قبل خروجه منها عام 2017.

3 قتلى وإصابة آخرين، نتيجة قصف جوي روسي إستهدف منازل المدنيين في بلدة معارة النعسان شمالي محافظة إدلب، اليوم الأحد.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/6IMYX48dUj — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) November 24, 2019

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