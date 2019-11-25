إيران.. الحرس الثوري يصف محتجين بالمرتزقة ويدعو لمعاقبتهم بشدة

دعا قيادي في الحرس الثوري الإيراني، سلطات بلاده لإصدار أحكام صارمة، ضد من وصفهم بالمرتزقة، المشاركين بالاحتجاجات على رفع أسعار الوقود، الأسبوع الماضي.

تزامن ذلك مع أكبر موجة احتجاجات شهدتها إيران، خلال الأسابيع الماضية، اعتقلت السلطات على أثرها الآلاف، وقطعت خدمة الإنترنت، ما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة.

من يطلق النار؟

القيادي في الحرس الثوري علي فداوي، قال إن قواته قبضت على "جميع المرتزقة الذين اعترفوا بالعمل لحساب أمريكا وإسرائيل" وفق تعبيره.

فداوي أضاف أن محتجين قتلوا، بعد إطلاق النار على ظهورهم، من مسافة قريبة، ما يشير إلى أن القتلة كانوا وسط الحشد، حسب قوله.

منظمة العفو الدولية، كانت قد أكدت في بيان سابق، إطلاق قوات الأمن النار على حشود محتجين من أسطح المباني ومروحية (هليكوبتر).

أضافت المنظمة أن 115 شخصًا على الأقل قتلوا في الاضطرابات الأخيرة، فيما نفت إيران سقوط هذا العدد، قائلة إنه مجرد "تكهنات".

آلاف المعتقلين

قالت السلطات الإيرانية إن نحو ألف محتج ألقي القبض عليهم، فيما أشار ناشطون حقوقيون إلى أن عدد المعتقلين قد يكون قريبًا من الـ 4 آلاف.

مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، ذكر في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه وثق اعتقال أكثر من 2755 شخصًا خلال الاحتجاجات الإيرانية.

المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، كشف عن اعتقال قواته، لمن وصفهم قادة التخريب ومثيري الشغب في أربع محافظات.

شريف أضاف أن المعتقلين كانوا على صلة بجهات استخباراتية أجنبية، وأن التحركات التي استهدفت الممتلكات العامة، قام بها من تدعمهم أمريكا وإسرائيل.

السلطات الإيرانية أوقفت نحو 1000 شخص خلال احتجاجات عنيفة على زيادة سعر الوقود (غيتي)

تحركات برلمانية

مع تصاعد التوتر بسبب رفع أسعار البنزين، قدم نحو 50 عضوًا في البرلمان اقتراحًا ربما يؤدي لعزل وزير النفط، بيجن زنغنه.

المسؤول في البرلمان الإيراني أحمد فراهاني، قال إن الهيئة الرئاسية للبرلمان، تلقت طلبًا باتخاذ إجراءات بشأن أمور عدة، منها مسألة ارتفاع أسعار البنزين.

وفق وكالة رويترز، لم يتضح حتى الآن، ما إذا كان أعضاء البرلمان، سيتخذون إجراء ضد زنغنه، أم سيسحبون الطلب في النهاية، كما حدث في حالات سابقة.

ضربة اقتصادية

أفاد مسؤولون إيرانيون أن خسائر الصادرات في بلادهم، بلغت أكثر من 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من قطع شبكة الإنترنت.

قدرت إحصائية شركة "نت بلاكس" لخدمات الإنترنت، أن خسائر البلاد من هذا القطع تبلغ نحو 369 مليون دولار يوميًا.

وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد جهرمي، قال إن مجلس الأمن القومي الإيراني، هو المسؤول عن قرار إعادة خدمة الإنترنت من عدمها في البلاد.

خلافًا للقطاعات الاقتصادية التي قد يمكن تعويض خسائرها، استهدف قطع الإنترنت أرواح شريحة من المرضى في إيران، عبر عرقلته واردات طبية.

شركة "بويان" الناشطة في استيراد الأجهزة الطبية، أعلنت أن قطع الإنترنت حال دون وصول شحنات، كان من المقرر وصولها خلال أسبوع.

أوضحت الشركة أن قرار قطع الشبكة العنكبوتية، عرّض أرواح العديد من مرضى القلب والسرطان للخطر.

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