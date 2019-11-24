واشنطن بوست: اتهامات نتنياهو بالفساد فضائح لترمب!

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الجوهر المشترك في الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي هي إساءة استخدام سلطاتهما لتحقيق منافع شخصية.

اعتبر إيشان ثارور المعلق في الصحيفة المعروفة بتوجهاتها المناهضة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن توجيه المدعي العام الإسرائيلي الخميس الماضي اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو بمثابة فضح لترمب.

وأوضح أن محاكمة نتنياهو يجب أن تثير قلق ترمب، ليس لأن حليفه يواجه معضلة قانونية فقط، بل أيضا لأن قضيته تشبه ما يواجه الرئيس ترمب لأنها تقوم على المبرر القانوني نفسه، وهو أن زعيما كبيرا أساء استخدام سلطته للحصول على منافع شخصية.

ماذا قال؟

ثارور: لا ترمب ولا نتنياهو سمحا لمؤسسات الدولة بالتحقيق في المزاعم المتعلقة بإساءة استخدام السلطة. وعوضا عن هذا فهما يقومان بالهجوم وشيطنة المؤسسات الإعلامية المستقلة والمعارضين السياسيين لهما.

ثارور: نتنياهو وترمب وصفا الموظفين المدنيين الذين يقومون بعملهم بأنهم يتصيدون في الماء العكر. ويقومان بحرف أنظار القواعد المؤيدة لهما من خلال التخويف ونشر القصص عن خطر المهاجرين والأقليات.

ياعل مزراحي- أرنود، الباحثة في منبر التفكير الإقليمي، تقول : "واجه نتنياهو الكثير من المعوقات ولكنه استطاع تجاوزها حتى هذا الوقت” و"لكننا سنرى في الأشهر المقبلة كيف ستتعامل قاعدته وحزبه مع الاتهامات، فهل هم مستعدون لتجاوز وتقويض القانون؟ ومواصلة البحث عن مبررات وأعذار في وقت تؤكد الأدلة أنه مذنب بجرائم تجعله غير مؤهل لمواصلة الحكم."

ثارور: وضع نتنياهو يؤكد مفارقة جديدة في واشنطن. فالحزب الجمهوري رفض الاتهامات التي تقول إن ترامب حجب الدعم العسكري عن أوكرانيا إلا في حال قيام الحكومة هناك بالتحقيق بمنافس سياسي محتمل له والتأكيد على أن الرئيس كان قلقا أكثر من تقارير الفساد في أوكرانيا.

نتنياهو سيجد نفسه أمام ملاحقة قانونية قد تستمر لسنوات، وربما واجه تحديا من داخل حزبه، الليكود، الذي قاده من دون أي تحد منذ عام 2005، وسط إمكانية إجراء انتخابات للمرة الثالثة في مارس/آذار.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي يوصف بالسياسي ذي التسع أرواح، قد لا يجد أيا منها الآن.

نتنياهو لا يتعرض لضغوط الاستقالة بسبب الاتهامات، وما زال يحظى بدعم قوي من قطاعات في داخل حزبه، وربما حاول إقناع الإسرائيليين بعدم قانونية القضية ضده، في وقت يخشى فيه المحللون من أثر محاولاته على المؤسسات الديمقراطية".

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