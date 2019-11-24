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سياسة|مصر

مصر: الأمن يقتحم مقر موقع إلكتروني بعد نشر تقرير عن إبعاد نجل السيسي

24/11/2019

قال موقع إخباري في مصر إن قوات الأمن اقتحمت مقره في العاصمة المصرية واحتجزت الصحفيين والعاملين في المقر بداخله، بعد نشر تقرير عن استبعاد نجل الرئيس المصري من المخابرات العامة.

التفاصيل
  • كتب حساب موقع "مدى مصر" الإخباري على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات أمن بزي مدني اقتحمت المقر في القاهرة واحتجزت الصحفيين داخله وصادرت هواتفهم المحمولة.
  • عاد الموقع وغرد مرة أخرى أنه تم الإفراج عن الصحفيين بعد اقتيادهم إلى قسم الشرطة.
  • أفرجت السلطات بعد ذلك عن الصحفي في الموقع شادي زلط الذي اعتقلته من منزله فجر السبت.
  • كان الموقع الإلكتروني قد نشر تقريرا منذ أيام عن استبعاد محمود السيسي نجل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من منصبه في جهاز المخابرات العامة إثر تقارير "عن اتخاذه قرارات أضرت بوضع والده في الحكم".
  • ونقل الموقع عن مصدرين قالا إنهما في جهاز المخابرات العامة أن استبعاد محمود السيسي جاء عبر إرساله في مهمة عمل طويلة إلى روسيا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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