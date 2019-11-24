مصر: الأمن يقتحم مقر موقع إلكتروني بعد نشر تقرير عن إبعاد نجل السيسي

قال موقع إخباري في مصر إن قوات الأمن اقتحمت مقره في العاصمة المصرية واحتجزت الصحفيين والعاملين في المقر بداخله، بعد نشر تقرير عن استبعاد نجل الرئيس المصري من المخابرات العامة.

التفاصيل

كتب حساب موقع "مدى مصر" الإخباري على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات أمن بزي مدني اقتحمت المقر في القاهرة واحتجزت الصحفيين داخله وصادرت هواتفهم المحمولة.

عاد الموقع وغرد مرة أخرى أنه تم الإفراج عن الصحفيين بعد اقتيادهم إلى قسم الشرطة.

أفرجت السلطات بعد ذلك عن الصحفي في الموقع شادي زلط الذي اعتقلته من منزله فجر السبت.

كان الموقع الإلكتروني قد نشر تقريرا منذ أيام عن استبعاد محمود السيسي نجل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من منصبه في جهاز المخابرات العامة إثر تقارير "عن اتخاذه قرارات أضرت بوضع والده في الحكم".

ونقل الموقع عن مصدرين قالا إنهما في جهاز المخابرات العامة أن استبعاد محمود السيسي جاء عبر إرساله في مهمة عمل طويلة إلى روسيا.

بعد ساعات من اقتحام «مدى مصر»: أجهزة الأمن تخلي سبيل شادي زلط ولينا عطالله ومحمد حمامة ورنا ممدوح: https://t.co/7oB2syJhJ8 pic.twitter.com/GIhz4DJkEV — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) November 24, 2019

اقتحمت قوات أمن بزي مدني مكتب "مدى مصر" منذ قليل في القاهرة. فريق "مدى" في هذه اللحظات محتجز داخل المكتب، وهواتفهم مغلفة.

سنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل pic.twitter.com/EEyqJDL1de — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) November 24, 2019