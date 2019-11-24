مصر: الأمن يقتحم مقر موقع إلكتروني بعد نشر تقرير عن إبعاد نجل السيسي

قال موقع إخباري في مصر إن قوات الأمن اقتحمت مقره في العاصمة المصرية واحتجزت الصحفيين والعاملين في المقر بداخله، بعد نشر تقرير عن استبعاد نجل الرئيس المصري من المخابرات العامة.
بعد ساعات من اقتحام «مدى مصر»: أجهزة الأمن تخلي سبيل شادي زلط ولينا عطالله ومحمد حمامة ورنا ممدوح: https://t.co/7oB2syJhJ8 pic.twitter.com/GIhz4DJkEV
— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) November 24, 2019
اقتحمت قوات أمن بزي مدني مكتب "مدى مصر" منذ قليل في القاهرة. فريق "مدى" في هذه اللحظات محتجز داخل المكتب، وهواتفهم مغلفة.
سنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل pic.twitter.com/EEyqJDL1de
— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) November 24, 2019
تحديث: منع المحامي محمود عثمان من دخول مكتب مدى مصر، pic.twitter.com/0KgIdNmZNB
— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) November 24, 2019