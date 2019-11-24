محكمة الاحتلال تدين الشيخ رائد صلاح بالتحريض ودعم حركة محظورة

قررت محكمة إسرائيلية، الأحد، إدانة الشيخ رائد صلاح، زعيم الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، بتهم تتعلق "بالتحريض وتأييد ودعم حركة محظورة"، ما يعني إمكانية صدور حكم بسجنه بشكل فعلي.

وقائع المحاكمة

المحكمة المركزية في مدينة حيفا (إسرائيلية)، أدانت الشيخ صلاح بتهمة التحريض ودعم الحركة الإسلامية، التي كان رئيسًا لها، قبل حظرها.

صحيفة (يسرائيل هيوم)، ذكرت أن الشيخ صلاح أدين أيضًا بتهمة "دعم الإرهاب".

موقع "واللا" الإسرائيلي: سبق وصدر حكم مع وقف التنفيذ على الشيخ رائد صلاح، ما يعني إمكانية صدور حكم بالسجن الفعلي عليه، بعد إدانته.

نسب موقع "واللا" إلى محامي الشيخ صلاح تصريحات سابقة قال فيها إن "أقواله حرفت عند ترجمتها، وأخرجت عن مقصدها بشكل متعمد".

موقع "عرب 48" ذكر أن محيط مبنى المحاكم في حيفا، شهد حضورًا واسعا للعديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة.

طاقم محامي الدفاع عن الشيخ صلاح، أفاد أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، رفض إدخال أكثر من 25 شخصًا إلى قاعة المحكمة، قبيل السماح لهم في وقت لاحق.

اتهامات باطلة

في وقت سابق، قال المحامي خالد الزبارقة، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الشيخ صلاح، إن لائحة الاتهام الإسرائيلية موجهة لجميع المفاهيم العربية والفلسطينية.

الزبارقة أضاف أن مؤسسة الاحتلال الإسرائيلية التي يمثلها قادة سياسيون وأمنيون، عطلت إمكانية إجراء محاكمة عادلة.

الزبارقة: تم إجراء تفسيرات مشوهة لتحريف تصريحات الشيخ رائد صلاح، وبهدف تقويض المفاهيم الإسلامية والتراثية والقومية.

اعتبر المحامي الفلسطيني أن قرار الإدانة يعني تقييد لحرية التعبير عن الرأي، ومحاربة لخطاب القيادات العربية في الداخل الفلسطيني.

الحركة الإسلامية تعلق

كانت الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد اعتبرت في بيان لها، أي قرار لمحاكمة الشيخ صلاح، عبارة عن مسرحية تستهدف إسكات صوته.

نقل بيان الحركة عن رئيسها، منصور عباس، قوله إن أي قرار سيصدر عن المحكمة هو تعسفي ويستهدف شخص الشيخ صلاح ويسعى للنيل منه.

عباس: لا ننتظر من محكمة الاحتلال شيء، وكل إجراءات المحكمة وملابساتها سياسية بامتياز، وهدفها ملاحقة القيادة الفلسطينية في الداخل المحتل.

أعربت الحركة عن الاستمرار في مسارها والتمسك بمبادئها، التي تخدم قضية وحقوق الشعب الفلسطيني، حسبما أضاف البيان.

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