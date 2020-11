قتلى في شمال غرب سوريا وتركيا تدعو روسيا للضغط على الأسد

قُتل وجُرح 9 أشخاص، السبت، بقصف جوي روسي على أطراف مدينة كفرنبل، جنوب محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

تزامن ذلك مع محاولات تقدم للنظام السوري وحلفاءه في ريفي إدلب واللاذقية، وسط إدانة دولية لاستهداف المدنيين والبنى التحتية.

Declaration by the High Representative @FedericaMog on behalf of the EU on recent deterioration of the situation in north-west #Syria:

▶️Recent attacks are yet another deplorable escalation in the deteriorating situation in north-west Syria.

— EU Council Press (@EUCouncilPress) November 22, 2019