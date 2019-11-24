شاهد: المنصف المرزوقي يعلن انسحابه من الحياة السياسية

أعلن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي استقالته من رئاسة حزب حراك تونس وانسحابه من الحياة السياسية.

ووجه المرزوقي خطابا قال إنه الأخير له في الحياة السياسية.

أبرز ما جاء في كلمة المرزوقي:

لم أعد على رأس حزب الحراك وقررت الانسحاب من الحياة السياسية الوطنية.

إبان الحملة الانتخابية الأخيرة رأيت حجم معاناة الشعب والمصاعب التي نتخبط فيها وآلمني كثيرا هذا الوضع.

لكي نحقق أهداف ثورتنا يجب تشخيص العقبات التي تواجهنا والعقبة الأولى هي المشكلة السياسية.

هناك أشخاص يحبون وضع المشكلات السياسية في الدستور.

الدستور التونسي من أحسن الدساتير ويمنع ديكتاتورية رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.

الدستور الحالي يحمي التونسيين من آفة الاستبداد.

المشكلة الأساسية في القانون الانتخابي الحالي ونحن بحاجة إلى مراجعته.

القانون الانتخابي الحالي في مصلحة الأحزاب وليس مصلحة الوطن.

المشكلة الثانية الكبرى في تونس هي انتشار الفساد الذي يجب محاربته.

المشاكل التي نعيشها اليوم نتيجة عدم التخطيط للمستقبل.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون الأكثر تضررا من التغيير المناخي.

أقدم التحية إلى الشعوب العربية المنتفضة في لبنان والعراق ومصر والسودان والجزائر

يجب أن نعلم في تونس أن الثورة العربية واحدة وأن من يخططون ضدها يتحدون الآن.

أطلب من الشعب التونسي بناء علاقات عربية وأن نكون سندا لبعضنا في المعارك القادمة إلى أن تتخلص الأمة من الفساد.

الشعوب العربية تمر بمرحلة الانتقال من شعوب الرعايا إلى شعوب المواطنين.

رغم انسحابي من الحياة السياسية بعد مرارة الهزيمة الانتخابية إلا أنني سعيد بتحرر شعبي من الاستبداد.

انتصار أفكار الديمقراطية وحقوق الإنسان التي عشنا من أجلها تلطف عليّ مرارة الهزيمة الانتخابية.