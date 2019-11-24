بلومبرغ يعلن رسميا ترشحه للرئاسة الأمريكية

أعلن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ الأحد ترشحه للرئاسة الأمريكية متعهدا "إعادة بناء أمريكا"، لينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشحين الديمقراطيين الساعين لمنافسة الرئيس دونالد ترمب.

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