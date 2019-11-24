بلومبرغ يعلن رسميا ترشحه للرئاسة الأمريكية

أعلن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ الأحد ترشحه للرئاسة الأمريكية متعهدا "إعادة بناء أمريكا"، لينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشحين الديمقراطيين الساعين لمنافسة الرئيس دونالد ترمب.
التفاصيل
- وقال بلومبرغ (77 عاما) على موقعه على الإنترنت مع انطلاق حملته الدعائية البالغة كلفتها 30 مليون دولار إن المخاطر كبيرة جدا، مضيفا "علينا أن نفوز بهذه الانتخابات وعلينا أن نبدأ بإعادة بناء أمريكا".
- بلومبرغ: "أنا أخوض السباق الرئاسي لأهزم دونالد ترمب وأعيد بناء أمريكا".
- بلومبرغ: "لا يمكننا تحمل أربع سنوات أخرى من تصرفات ترمب الطائشة وغير الأخلاقية".
- بلومبرغ: ترمب يمثل تهديدا وجوديا لبلادنا وقيمنا. وفي حال فوزه بولاية أخرى، قد لا نتعافى أبدا من الأضرار.
- بثروة مقدارها 50 مليار دولار، سيكون لترشح بلومبرغ، قبل ثلاثة أشهر فقط من بدء الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي لاختيار مرشحه لمنافسة ترمب، وقعه على المنافسة المفتوحة التي يشارك فيها 17 مرشحا ديمقراطيا.
- ويضع الإعلان حدا لتكهنات سادت منذ أسابيع حول نية رئيس بلدية نيويورك السابق دخول سباق الانتخابات التمهيدية، ويسلط الضوء على مدى حيوية التنافس داخل الحزب الديمقراطي الذي سيجري أول اقتراع تمهيدي في ولاية أيوا في فبراير/شباط 2020.
- بلومبرغ مؤسس وكالة الأنباء المالية التي تحمل اسمه ومديرها التنفيذي.
- ويأتي انضمامه للسباق الرئاسي التمهيدي داخل الحزب الديمقراطي في توقيت يشهد عادة انسحاب مرشحين، علما أن عشرة منهم قد انسحبوا بالفعل.
- وكان بلومبرغ قد مهد في الأسابيع الأخيرة لاحتمال دخوله سباق الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي بتسجيل اسمه لدى لجنة الانتخابات الاتحادية.
- ويتصدر نائب الرئيس السابق جو بايدن السباق متقدما على اليساريين اليزابيث وارن وبيرني ساندرز، بينما يأتي المعتدل بيت بوتغيغ في المرتبة الرابعة، بحسب الاستطلاعات.
- ويطرح بلومبرغ نفسه مرشحا معتدلا ويقول محللون إنه قد يتمكن من استمالة جزء من مؤيدي بايدن المعتدل.
- ويعتقد البعض أن صورة "الرجل الذي بنى نفسه بنفسه" التي يتمتع بها بلومبرغ ودعمه لجهود مكافحة التغير المناخي يجعلان منه أفضل منافس لترمب.
- مستشارو بلومبرغ يقولون إنه قد لا يخوض حملة انتخابية في الولايات الأربع التي ستشهد انتخابات تمهيدية في فبراير/شباط بما فيها أيوا، وقالوا إن تركيزه سينصب على الاستحقاقات التمهيدية الخمسة عشر المقررة في 3 مارس/آذار والتي تعرف باسم "الثلاثاء الخارق" (سوبر تيوزداي) لا سيما في ولايتي كاليفورنيا وتكساس الأكبر من حيث عدد السكان.