اليمن: أنصار الانتقالي الجنوبي في عدن يحتجون على تطبيق اتفاق الرياض

تظاهر أنصار "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتيا، الأحد، في عدن (جنوبي اليمن)، رفضا لبعض إجراءات تنفيذ "اتفاق الرياض".

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قال شهود عيان، إن مئات المحتجين التابعين للمجلس صعدوا احتجاجاتهم ضد الحكومة الشرعية، اعتراضا على "مخالفة" بعض بنود "اتفاق الرياض".

نصب المحتجون خياما أمام مداخل النقاط الأمنية لقصر معاشيق "القصر الرئاسي".

حسب مصادر سياسية متطابقة في عدن، فإن أنصار "الانتقالي" يحتجون على إنزال أعلام المجلس من مقار حكومية ونقاط أمنية.

كما يرفضون وصول قيادات عسكرية إلى عدن ضمن اللجنة العسكرية، بدعوى أنها كانت طرفا في المواجهات التي اندلعت بين قوات الحكومة اليمنية وقوات الانتقالي الممولة من الإمارات.

عودة العميد أمجد خالد

منذ أمس السبت، تشن قيادات في المجلس الانتقالي وإعلاميين، حملة منظمة رفضا لعودة قائد لواء النقل العميد أمجد خالد، إلى عدن، واعتبروا عودته خرقاً لاتفاق الرياض.

يأتي ذلك في وقت حظي العميد العائد إلى عدن ضمن اللجنة العسكرية المشتركة، باستقبال شعبي كبير، وكان قد غادرها إثر سيطرة قوات الانتقالي على المدينة.

مخرجات اتفاق الرياض