العراق.. مقتل 5 متظاهرين مع اتساع تحركات العصيان المدني
24/11/2019
نقلت رويترز عن مصادر بالشرطة ومسعفين أن قوات الأمن العراقية قتلت اثنين من المحتجين وأصابت نحو 70 آخرين بعدما استخدمت الذخيرة الحية لتفريق احتجاجات عند ميناء أم قصر قرب البصرة.
وقالت مصادر بالشرطة العراقية ومصادر طبية إن قوات الأمن فتحت النار على محتجين في مدينة الناصرية (جنوب) في ساعة متأخرة الليلة الماضية ما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص.
وقال مسؤولون بميناء أم قصر، المطل على الخليج والواقع قرب مدينة البصرة، إن العمليات لم تتأثر حتى الآن وإن الشاحنات ما زالت تدخل الميناء بصورة طبيعية.
اتساع تحركات العصيان المدني
أشارت مصادر لفرانس برس عن مقتل محتجين في مواجهات مع القوات الأمنية في مدينة الناصرية جنوب العراق، مع اتساع تحركات العصيان المدني في إطار الاحتجاجات المطلبية المتواصلة منذ نحو شهرين.
المصادر أفادت، أن المدينة التي شهدت احتجاجات واسعة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، لا تزال المدارس مقفلة فيها والدوائر الحكومية مغلقة، في حين عمل المتظاهرون إلى إحراق الاطارات لقطع الجسور الخمسة في الناصرية على نهر الفرات.
تجدد الاحتجاجات
تجددت الاحتجاجات في بغداد وتسع محافظات عراقية أخرى اليوم الأحد بعد ليلة صاخبة شهدت أعمال عنف واضطرابات تسببت في سقوط قتلى ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية.
شهود عيان ذكروا لوكالة الأنباء الألمانية أن" مئات المتظاهرين شرعوا بقطع الطرق الرئيسية منذ ساعات الصباح الأولى، وأضرموا النار في الإطارات في محافظة البصرة".
الشهود قالوا إن" شوارع بغداد والمحافظات التي تشهد احتجاجات شهدت انتشارًا ملفتًا للقوات الأمنية والعسكرية وقوات مكافحة الإرهاب والشغب وغيرها.
يأتي ذلك بعدما تداول متظاهرون دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات كبيرة اليوم.
بحسب الشهود، فإن الاضطرابات الأمنية التي شهدتها بغداد، قرب ساحة الوثبة، ومدينتي الناصرية وكربلاء تسببت في سقوط قتلى ومصابين وإحراق عدد من المنازل والمحال التجارية.
إجلاء أطفال من المستشفيات
من ناحية أخرى نقلت رويترز عن مصدرين طبيين أن السلطات الطبية، أجلت الرضع والأطفال من مستشفى وسط الناصرية خلال الليل بعد أن انتشر الغاز المسيل للدموع وأن الاحتجاجات استمرت في الناصرية اليوم الأحد.
في مناطق أخرى بجنوب العراق، قالت الشرطة إن مئات المحتجين أضرموا النار في إطارات وأغلقوا بعض الطرق اليوم الأحد في البصرة ما منع موظفين حكوميين من الوصول لمكاتبهم.
مصادر طبية وأمنية ذكرت أن قوات الأمن العراقية أصابت ما لا يقل عن 24 شخصًا خلال الليل في مدينة كربلاء إثر فتحها النار على المحتجين لمنعهم من الوصول لمقر الحكومة المحلي.
قُتل ما لا يقل عن 330 شخصًا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب العراق أوائل أكتوبر/تشرين الأول في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
المحتجون يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يرون أنها مسؤولة عن الفساد وتخدم قوى أجنبية بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.
أنهت الاضطرابات التي يشهدها العراق حاليًا، فترة الهدوء النسبي الذي أعقب هزيمة تنظيم الدولة في 2017.