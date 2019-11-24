العثور على 23 جثة بعد تحطم طائرة في الكونغو [فيديو]

عُثر على 23 جثة، الأحد، بعد ساعات من تحطم طائرة صغيرة لدى إقلاعها في منطقة ذات كثافة سكانية بمدينة غوما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب الدفاع المدني.

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