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سياسة|السودان

السودان: تغييرات في جهاز المخابرات العامة تثير جدلا واسعا

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان
24/11/2019

قام رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان وعلى غير المتوقع بتعيين والي ولاية جنوب كردفان اللواء أحمد إبراهيم مفضل نائبا لمدير الأمن والمخابرات العامة.

في الوقت نفسه قام البرهان بإحالة أكثر من 60 ضابطا للتقاعد أبرزهم نائب مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عوض الكريم القرشي المقرب من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي.

ما الدلالات؟

 

إحالات وإعفاءات 
  • قرر رئيس المجلس السيادي السوداني الخميس الماضي إحالة 60 ضابطا للتقاعد يتبعون لجهاز المخابرات العامة، أبرزهم 8 ضباط برتبة اللواء منهم نائب مدير المخابرات اللواء عوض الكريم القرشي.
  • كذلك إعفاء مدراء الهيئات العامة، مثل هيئة العمليات والإدارة السياسية وإدارة الإعلام والهيئة الاقتصادية، مع إحالة ضباط اخرين برتب تتفاوت ما بين العميد والنقيب.
  • وإحالة هذا العدد الكبير من ضباط المخابرات العامة للتقاعد ينظر لها الخبير الأمني الفريق حنفي عبد الله بأنها تأتي في إطار إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة، ويقول إن البرهان أبعد بعض الوجوه التي عرفت بانتمائها للنظام السابق، رغم أنها كانت تؤدي واجبها بمهنية عالية.
  • ويضيف عبد الله بأن الحكومة الانتقالية تريد أن تجعل جهاز الأمن والمخابرات العامة جهازا قوميا لذا تلجأ للإحلال والإبدال بين الحين والآخر، حسب وصفه.
تنفيذ الوثيقة الدستورية
  • في ذات السياق وصف المتحدث باسم التحالف الحاكم وجدي صالح إحالة (60) ضابط للتقاعد بالخطوة المهمة، وقال لموقع الجزيرة مباشر أن الإحالات تأتي للقضاء على التمكين داخل أجهزة النظام السابق ومن ضمنها جهاز المخابرات العامة.
  • وشدد صالح على ضرورة التزام جهاز المخابرات العامة بمهمته المهنية في جمع المعلومات وتحليلها وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 من أغسطس/آب الماضي.
  • وطالب المتحدث باسم التحالف بالإسراع في عملية الهيكلة ليواكب الجهاز متطلبات المرحلة الراهنة.
المصدر : الجزيرة مباشر
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