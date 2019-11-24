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سياسة

الجزائر.. اعتقالات لرافضي الانتخابات وتواصل المظاهرات بولايات عدة

محتجون في الجزائر يرفضون الانتخابات المقررة في ديسمبر-22 نوفمبر
محتجون في الجزائر يرفضون الانتخابات المقررة في ديسمبر-22 نوفمبر
24/11/2019

أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بالجزائر، اعتقال أكثر من 30 شخصا بسبب تظاهرات ضد انتخابات الرئاسة المقررة 12 ديسمبر/كانون الأول والتي دخلت حملتها الانتخابية يومها السابع.

وشهدت ولايات بجاية ووهران وسطيف في الجزائر مظاهرات جديدة للشهر العاشر على التوالي، رفضًا لبقاء أي من رموز نظام بوتفليقة، كما اعتقل العشرات من رافضي الانتخابات التي دخلت حملتها الدعائية يومها السابع.

وفي سطيف شمالي شرقي البلاد خرجت مظاهرة في الساحة الرئيسية للمدينة تطالب بإزاحة كل رموز نظام بوتفليقة، وترفض إجراء انتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل تحت إشراف هذه الرموز.

اعتقالات وسط رافضي الانتخابات
  • اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قالت في بيان السبت: ثلاثون شخصًا من المعارضين للانتخابات تم اعتقالهم بينما كانت تجري تظاهرة مؤيدة للانتخابات في تيارت (270 كيلومترًا جنوب غرب الجزائر).
  • اللجنة التي تأسست للدفاع عن المعتقلين المشاركين في الحراك الشعبي، أشارت إلى اعتقالات طالت معارضي الانتخابات في باتنة (400 كيلومتر جنوب شرق الجزائر) على هامش مهرجان انتخابي للمرشح عبد المجيد تبون.
احتجاجات مستمرة في الجزائر- الجزائر العاصمة 22 نوفمبر
احتجاجات واعتقالات
  • كانت اللجنة أعلنت اعتقال 80 شخصًا في العاصمة خلال مسيرة ليلية الخميس، تم اقتيادهم الى مراكز الشرطة بضواحي المدينة.
  • يوم الأربعاء، تم اعتقال نحو مئة شخص خلال تظاهرة ليلية مشابهة، لكن تم إطلاق سراح أغلبهم، بينما لاحقت المحكمة 21 شخصًا بتهمة "التجمهر غير المصرح به" وقد أُطلق سراحهم في انتظار محاكمتهم، وتم حبس ثمانية بتهمة "تكوين جمعية أشرار".
  • منذ بدء الحملة الانتخابية الأحد، يواجه المرشحون الخمسة صعوبة في تحركاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظرًا للاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنية مشددة لهم.
  • مساء الجمعة، تعرض موكب المرشح عبد القادر بن قرينة إلى الرشق بالحجارة في أفلو (460 كيلومترًا جنوب الجزائر) كما أعلن بنفسه في تجمع انتخابي آخر، على بعد 100 كيلومتر.
  • بن قرينة قال إنه "يتفهم معارضة الشباب للانتخابات ويحترم حريتهم"، مؤكدًا "إذا تم اعتقال اي واحد منهم فأنا أطلب إطلاق سراحه".
  • يوم الجمعة، دخل الحراك الشعبي الجزائري شهره العاشر، عبر تظاهرات حاشدة في العديد من الولايات ومنها العاصمة ضد "النظام" وضد إجراء الانتخابات تحت إشرافه.
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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