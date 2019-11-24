الجزائر.. اعتقالات لرافضي الانتخابات وتواصل المظاهرات بولايات عدة

أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بالجزائر، اعتقال أكثر من 30 شخصا بسبب تظاهرات ضد انتخابات الرئاسة المقررة 12 ديسمبر/كانون الأول والتي دخلت حملتها الانتخابية يومها السابع.

وشهدت ولايات بجاية ووهران وسطيف في الجزائر مظاهرات جديدة للشهر العاشر على التوالي، رفضًا لبقاء أي من رموز نظام بوتفليقة، كما اعتقل العشرات من رافضي الانتخابات التي دخلت حملتها الدعائية يومها السابع.

وفي سطيف شمالي شرقي البلاد خرجت مظاهرة في الساحة الرئيسية للمدينة تطالب بإزاحة كل رموز نظام بوتفليقة، وترفض إجراء انتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل تحت إشراف هذه الرموز.

اعتقالات وسط رافضي الانتخابات

اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قالت في بيان السبت: ثلاثون شخصًا من المعارضين للانتخابات تم اعتقالهم بينما كانت تجري تظاهرة مؤيدة للانتخابات في تيارت (270 كيلومترًا جنوب غرب الجزائر).

اللجنة التي تأسست للدفاع عن المعتقلين المشاركين في الحراك الشعبي، أشارت إلى اعتقالات طالت معارضي الانتخابات في باتنة (400 كيلومتر جنوب شرق الجزائر) على هامش مهرجان انتخابي للمرشح عبد المجيد تبون.

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احتجاجات واعتقالات