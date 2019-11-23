وزارة الدفاع العراقية: هناك طرف ثالث استورد قنابل غاز لقتل المتظاهرين

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، أنها لم تستورد قنابل الغاز التي استخدمتها القوات الأمنية وهشمت رؤوس المتظاهرين في العراق.

بيان وزارة الدفاع

ذكر بيان لوزارة الدفاع: "أن الوزارة لم تستورد قنابل الدخان التي يبلغ وزنها ثلاثة أضعاف القنابل العادية ما جعلها قاتلة وتهشم رؤوس المستهدفين بها، وأن وزير الدفاع نجاح الشمري لم يوقع أي عقد شراء أو استيراد مع أية دولة منذ تسلمه المنصب وحتى الآن".

أشارت الوزارة، حسب البيان، إلى أن هناك طرفا ثالثا مسؤولا عن القتل والاستهداف المروّع ضد المتظاهرين والقوات الأمنية بهدف خلق الفوضى والفتنة، لأن هذا الطرف كان يعتقد ألا أحد يجرؤ على كشف مخططه البغيض في العراق".

ذكر البيان أن وزارة الدفاع تقف هي ووزيرها "بوضوح مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة، وحقهم الدستوري بالتظاهر والاعتصام".

أكد البيان أن "وزير الدفاع ملتزم بترجمته الحرفية لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بعدم المساس بالمتظاهرين ومساعدتهم ودعمهم على سلمية المظاهرات لأنها حق مشروع وكفله الدستور لهم ".

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