وثائق تكشف "حملة تشهير" من البيت الأبيض ضد سفيرته في أوكرانيا

كشفت وثائق أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن "حملة تشهير" بعلم البيت الأبيض، ضد السفيرة الأمريكية المقالة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن الوثائق تكشف عن اتصالات بين رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، قبل أشهر من استدعاء يوفانوفيتش، بشكل مفاجئ من كييف إلى واشنطن.

التفاصيل

قال أوستن إيفرز، المدير التنفيذي لمنظمة "أمريكان أوفرسايت"، التي طلبت إصدار الوثائق بموجب قانون حرية المعلومات: "تكشف الوثائق عن تحركات واضحة من جولياني، وبومبيو، والمكتب البيضاوي (بالبيت الأبيض) لتسهيل حملة التشهير ضد السفيرة".

أمس الجمعة، قال ترمب لقناة فوكس نيوز عن يوفانوفيتش، "هذه السفيرة التي يقول الجميع إنها رائعة، لم ترغب في تعليق صورتي في مقر السفارة بكييف".

أضاف: "لقد قالت عني كلاما سيئا، ولم تدافع عني، ومن حقي أن أغير السفيرة".

أوضح أن "القاعدة هي تعليق صورة الرئيس في مقرات السفارات الأمريكية، ولم تكن هذه السيدة ملاكا".

رودولف جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

تصريحات يوفانوفيتش

يوفانوفيتش قالت إن ترمب، مارس ضغوطا على وزارة الخارجية من أجل إقصائها من منصبها. جاء ذلك خلال شهادتها أمام أعضاء مجلس النواب، في جلسة مرتبطة بتحقيقات مساءلة ترمب من أجل عزله من منصبه، على خلفية قضية مرتبطة بالعلاقات مع أوكرانيا.

أضافت يوفانوفيتش: "تم استدعائي فجأة في مايو/ آيار الماضي، وقيل لي إن الرئيس فقد ثقته بشخصي، كما أبلغني مسؤول بأنه كانت هناك حملة منسقة ضدي، وأن ترمب ضغط على مسؤولين من أجل إقصائي من منصبي لمدة عام تقريبا".

أشارت إلى أنها لا تصدق أن الحكومة الأمريكية اختارت إقصاءها من منصبها، بناء على مزاعم وصفتها بأنها "مزيفة ولا أساس لها من الصحة، وصادرة من أشخاص لديهم دوافع مشكوك فيها".

أصبحت "يوفانوفيتش" طرفا في تحقيقات مساءلة ترمب، وتعهدت بـ "عدم الانحياز سياسيا" في شهادتها بمجلس النواب.

ويوفانوفيتش هي الشخصية الثانية عشرة التي تشهد أمام مجلس النواب ضمن هذه التحقيقات خلال الأسبوعين الماضيين.

خلفيات

يجري مجلس النواب الأمريكي حاليا جلسات استماع علنية، إذ يقول الديمقراطيون إن ترمب أساء استخدام سلطته الرئاسية بالضغط على أوكرانيا، ليفتح تحقيقا ضد خصمه السياسي جو بايدن.

يعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 من يوليو/ تموز الماضي، طلب ترمب خلالها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يحقق" بأمر بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترمب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي(يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب