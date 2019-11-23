وثائق الخارجية الأمريكية تكشف: تنسيق بين بومبيو وترمب في فضيحة أوكرانيا

أفرجت وزارة الخارجية الأمريكية عن عشرات الوثائق المتعلقة باتصالات بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والسلطات في أوكرانيا.

وبينت الوثائق وجود تنسيق بين وزير الخارجية مايك بومبيو ومحامي ترمب الشخصي رودي جولياني بشأن الضغط على أوكرانيا.

التفاصيل

كشفت وثائق أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن تدخل البيت الأبيض لترتيب مكالمة بين رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترمب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وذلك بعد تقديم جولياني مواد من شأنها الإضرار بالمرشح المحتمل جو بايدن ونجله.

أشارت الوثائق إلى أن بومبيو، تحدث مع جولياني مرتين، في 26 و29 من مارس/ آذار، وجاءت المحادثة الأخيرة بترتيب من البيت الأبيض.

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع (لم تكشف عنه)، أن جولياني منح المعلومات المتعلقة ببايدن، إلى البيت الأبيض الذي بدوره سلمها إلى بومبيو.

أشارت إلى أن بومبيو من جانبه، سلم تلك المعلومات إلى مستشار قانوني بوزارة الخارجية، دون الكشف عن فحواها.

ذكرت الشبكة أن تلك الوثائق تقدم دليلا على أن جهود جولياني التي تستهدف بايدن، قد جرى تنسيقها من جانب البيت الأبيض.

يشار إلى أن الخارجية الأمريكية أصدرت الوثائق ذات الصلة بمكالمات بومبيو وجولياني، لمنظمة "أمريكان أوفرسايت" الرقابية المستقلة، بموجب دعوى رفعتها استنادا إلى قانون حرية المعلومات.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

ويجري مجلس النواب الأمريكي حاليا جلسات استماع علنية، إذ يقول الديمقراطيون إن ترمب أساء استخدام سلطته الرئاسية بالضغط على أوكرانيا، ليفتح تحقيقا ضد خصمه السياسي، بايدن.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 من يوليو/ تموز الماضي، طلب ترمب خلالها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، الذي يواجه ترمب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويشتبه في أن ترمب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين العامين 2014 و2019 لدى مجموعة "غاز بوريسما" الأوكرانية.

ويرفض ترمب تلك الاتهامات، ويقول إنها "حملة مطاردة" و محاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين في انتخابات العام المقبل.