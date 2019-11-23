مصر.. اعتقال صحفي بعد نشر تقرير عن إبعاد محمود السيسي

قال موقع "مدى مصر" الإخباري الإلكتروني إن سلطات الأمن اعتقلت أحد صحفيه فجر اليوم السبت، وذلك عقب نشر الموقع تقريرا عن استبعاد محمود السيسي نجل الرئيس من المخابرات.

التفاصيل

الموقع قال في بيان إنه أُلقي القبض على الصحفي شادي زلط من منزله.

بيان للموقع: في الساعات الأولى من فجر اليوم، طرق أربعة ضباط أمن في ملابس مدنية باب منزل شادي حيث يعيش مع زوجته وبنته.

البيان: الضباط قالوا إنهم حضروا من أجل شادي دون أن يفصحوا عن هوياتهم أو يظهروا أمر ضبط وإحضار. بينما بقي عدد آخر من عناصر الأمن المسلحة خارج منزله.

البيان: صادرت الشرطة الحاسوب الخاص بالصحفي وزوجته قبل رحيلهم وهاتفه الخاص.

الموقع: قضى شادي طوال حياته في مهنة الصحافة، ويعمل كمحرر في مدى منذ ستة سنوات. لم يُذنب شادي في شيء سوى استخدام الكلمات لنقل الأخبار.

الموقع: لا يعني القبض عليه سوى تصعيد جديد في الحملة التي تشنها الحكومة ضد الصحافة في مصر.

حمل الموقع الإلكتروني السلطات المصرية مسؤولية أمان شادي وطالبها بإطلاق فوري لسراحه.

خلفيات