فقدان طائرة أمريكية بدون طيار في ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) الجمعة فقدان أثر طائرة بلا طيار تابعة للجيش الأمريكي كانت تُحلق فوق ليبيا.
التفاصيل
- القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم) في بيان: الطائرة غير المسلحة "فُقِدت فوق طرابلس" الخميس.
- أفريكوم: هناك تحقيق جار بشأن هذه الحادثة.
- لم يقدم البنتاغون المزيد من التفاصيل حول الواقعة.
- البيان: القيادة تقود عمليات لطائراتٍ بلا طيار في ليبيا بهدف "تقييم الوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف".
- البيان: "هذه العمليات ضرورية لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتم تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميين المناسبين".
- يأتي هذا الإعلان في وقت أعلنت القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر الأربعاء أنها أسقطت طائرة إيطالية بلا طيار كانت تُحلق فوق منطقة خاضعة لسيطرتها في غرب البلاد.
خلفيات
- تدور معارك بين القوات الموالية لحفتر، التي تسيطر على شرق ليبيا، وقوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، وتتخذ من طرابلس مقرا لها.
- وتشهد ليبيا نزاعًا وفوضى، منذ سقوط الزعيم السابق معمر القذافي في عام 2011.