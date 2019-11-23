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سياسة

فقدان طائرة أمريكية بدون طيار في ليبيا

23/11/2019

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) الجمعة فقدان أثر طائرة بلا طيار تابعة للجيش الأمريكي كانت تُحلق فوق ليبيا.

التفاصيل
  • القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم) في بيان: الطائرة غير المسلحة "فُقِدت فوق طرابلس" الخميس.
  • أفريكوم: هناك تحقيق جار بشأن هذه الحادثة.
  • لم يقدم البنتاغون المزيد من التفاصيل حول الواقعة.    
  • البيان: القيادة تقود عمليات لطائراتٍ بلا طيار في ليبيا بهدف "تقييم الوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف".    
  • البيان: "هذه العمليات ضرورية لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتم تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميين المناسبين".    
  • يأتي هذا الإعلان في وقت أعلنت القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر الأربعاء أنها أسقطت طائرة إيطالية بلا طيار كانت تُحلق فوق منطقة خاضعة لسيطرتها في غرب البلاد.

خلفيات
  • تدور معارك بين القوات الموالية لحفتر، التي تسيطر على شرق ليبيا، وقوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، وتتخذ من طرابلس مقرا لها.
  • وتشهد ليبيا نزاعًا وفوضى، منذ سقوط الزعيم السابق معمر القذافي في عام 2011.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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