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سياسة

فرنسا قلقة من تراجع الدور الأمريكي في الشرق الأوسط

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي
23/11/2019

أعربت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي السبت عن قلقها من تبعات ما اعتبرته تراجعا "تدريجيا ومتعمدا" للدور الأمريكي في الشرق الأوسط.

التفاصيل
  • بارلي في خطاب خلال مؤتمر "حوار المنامة": رأينا عدم انخراط أمريكي تدريجي متعمد.
  • بارلي: هذه السياسة كانت مطروحة على الورق لفترة من الوقت لكنها أصبحت أكثر وضوحًا مؤخرا.
  • بارلي: عندما مضى تلغيم سفن دون رد، أُسقطت الطائرة بدون طيار. وعندما حدث ذلك بدون رد، تم قصف منشآت نفطية رئيسية. أين تتوقف هذه الأحداث؟ أين الأطراف التي تفرض الاستقرار؟
  • بارلي: المنطقة معتادة على انحسار ثم تزايد التدخل الأمريكي. لكن هذه المرة بدا الأمر أكثر خطورة.
  • بارلي: التراجع الأمريكي يمضي ضمن مسار بطيء.
  • بارلي: لكن الاتجاه واضح، كما أعتقد، بصرف النظر عمن سيفوز في الانتخابات المقبلة".
خلفيات
  • منذ مايو/أيار، تشهد المنطقة توتّرا متصاعدا على خلفية هجمات غامضة ضد ناقلات نفط وضربات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية.
  • وألقت الولايات المتحدة والسعودية ودول أخرى باللوم على إيران، التي نفت أي دور لها.
  • لكن على الرغم من هذه الاتهامات والحوادث، وبينها اسقاط طائرة مسيرة أمريكية، تجنبت الولايات المتحدة الرد بالمثل.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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