فرنسا قلقة من تراجع الدور الأمريكي في الشرق الأوسط

أعربت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي السبت عن قلقها من تبعات ما اعتبرته تراجعا "تدريجيا ومتعمدا" للدور الأمريكي في الشرق الأوسط.
التفاصيل
- بارلي في خطاب خلال مؤتمر "حوار المنامة": رأينا عدم انخراط أمريكي تدريجي متعمد.
- بارلي: هذه السياسة كانت مطروحة على الورق لفترة من الوقت لكنها أصبحت أكثر وضوحًا مؤخرا.
- بارلي: عندما مضى تلغيم سفن دون رد، أُسقطت الطائرة بدون طيار. وعندما حدث ذلك بدون رد، تم قصف منشآت نفطية رئيسية. أين تتوقف هذه الأحداث؟ أين الأطراف التي تفرض الاستقرار؟
- بارلي: المنطقة معتادة على انحسار ثم تزايد التدخل الأمريكي. لكن هذه المرة بدا الأمر أكثر خطورة.
- بارلي: التراجع الأمريكي يمضي ضمن مسار بطيء.
- بارلي: لكن الاتجاه واضح، كما أعتقد، بصرف النظر عمن سيفوز في الانتخابات المقبلة".
خلفيات
- منذ مايو/أيار، تشهد المنطقة توتّرا متصاعدا على خلفية هجمات غامضة ضد ناقلات نفط وضربات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية.
- وألقت الولايات المتحدة والسعودية ودول أخرى باللوم على إيران، التي نفت أي دور لها.
- لكن على الرغم من هذه الاتهامات والحوادث، وبينها اسقاط طائرة مسيرة أمريكية، تجنبت الولايات المتحدة الرد بالمثل.