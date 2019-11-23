فرنسا قلقة من تراجع الدور الأمريكي في الشرق الأوسط

أعربت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي السبت عن قلقها من تبعات ما اعتبرته تراجعا "تدريجيا ومتعمدا" للدور الأمريكي في الشرق الأوسط.

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بارلي في خطاب خلال مؤتمر "حوار المنامة": رأينا عدم انخراط أمريكي تدريجي متعمد.

بارلي: هذه السياسة كانت مطروحة على الورق لفترة من الوقت لكنها أصبحت أكثر وضوحًا مؤخرا.

بارلي: عندما مضى تلغيم سفن دون رد، أُسقطت الطائرة بدون طيار. وعندما حدث ذلك بدون رد، تم قصف منشآت نفطية رئيسية. أين تتوقف هذه الأحداث؟ أين الأطراف التي تفرض الاستقرار؟

بارلي: المنطقة معتادة على انحسار ثم تزايد التدخل الأمريكي. لكن هذه المرة بدا الأمر أكثر خطورة.

بارلي: التراجع الأمريكي يمضي ضمن مسار بطيء.

بارلي: لكن الاتجاه واضح، كما أعتقد، بصرف النظر عمن سيفوز في الانتخابات المقبلة".

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