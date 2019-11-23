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سياسة|العراق

شاهد: لحظة اغتيال مسؤول عراقي سابق أمام عيني ابنه

23/11/2019

تداول ناشطون عراقيون عبر منصات التواصل، مقطع فيديو يظهر لحظة اغتيال العضو السابق في مجلس محافظة بابل "عامر المرشدي" أمام عيني ابنه.

اغتيال مسؤول
  • سجلت كاميرات المراقبة لحظة اعتراض سيارة مسلحين ملثمين، لمركبة المرشدي، قبل أن يخرج منها ويتلقى عدة رصاصات أدت لمصرعه على الفور.
  • الفيديو المتداول، أظهر محاولة نجل المرشدي التعرف على هوية المسلحين، فأطلقوا النار باتجاهه لكنه نجا من الموت.
  • وسائل إعلام عراقية أشارت إلى العثور على جثة المرشدي في 21 من نوفمبر/تشرين الثاني، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

خلفيات
  • منذ اندلاع الاحتجاجات المنددة بالفساد في العراق منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثرت حالات الاغتيال لشخصيات عامة سواء سياسية أو حتى رياضية.
  • ناشطون يشيرون إلى وقوف مليشيات الأحزاب المرتبطة بإيران وراء هذه الاغتيالات المتكررة.
  • السبت، نجا الناشط المؤيد للمظاهرات، جواد الحريشاوي من محاولة اغتيال في محافظة ميسان، وقبل أسبوعين، تعرض اللاعب مشتاق العزاوي لمحاولة اغتيال شمال بغداد.
  • منذ أسبوع، اغتال مسلحون مجهولون الناشط المدني الداعم للاحتجاجات عدنان رستم في بغداد، وفي السابع من نوفمبر /تشرين الثاني الجاري، قتل مسلحون أمجد الدهامات، أحد أبرز قادة الاحتجاجات، في جنوب العراق.
  • في مطلع الشهر الماضي، قُتل الناشط ورسام الكاريكاتير العراقي حسين عادل وزوجته سارة على يد مسلحين اقتحموا منزلهما في مدينة البصرة جنوبي العراق.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف + مواقع التواصل
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