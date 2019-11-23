شاهد: لحظة اغتيال مسؤول عراقي سابق أمام عيني ابنه

تداول ناشطون عراقيون عبر منصات التواصل، مقطع فيديو يظهر لحظة اغتيال العضو السابق في مجلس محافظة بابل "عامر المرشدي" أمام عيني ابنه.
لحظة اغتيال الشيخ عامر المرشدي عضو مجلس محافظة #بابل السابق! pic.twitter.com/uL3ILxFMvB
— سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) November 22, 2019
بعد ان ساند التظاهرات في بابل وقام برفض دعوة رئيس الوزراء
شيخ عشيرة المراشده الشهيد عامر المرشدي في ذمة الله
حيث تم اغتياله في بابل قرب باب داره من قبل اشخاص مجهولين في سيارة دون ارقام اثناء توجهه الى ساحة التظاهر في بابل. انا لله و انا اليه راجعون pic.twitter.com/7Zkd6vYEfB
— Z.jasim (@djzaid14) November 22, 2019
الميليشيات الايرانية تغتال الشيخ عامر المرشدي في بابل ليلتحق بشقيقه الشهيد الدكتور سالم المرشدي الذي اغتالته الميليشيات الايرانية قبل عامين ..
رحم الله الشهداء واللعنة على القتلة الذيول .. pic.twitter.com/GkM0B3rcMZ
— كريم العراقي (@skVJwhp195nOodT) November 22, 2019