شاهد: لحظة اغتيال مسؤول عراقي سابق أمام عيني ابنه

تداول ناشطون عراقيون عبر منصات التواصل، مقطع فيديو يظهر لحظة اغتيال العضو السابق في مجلس محافظة بابل "عامر المرشدي" أمام عيني ابنه.

بعد ان ساند التظاهرات في بابل وقام برفض دعوة رئيس الوزراء

شيخ عشيرة المراشده الشهيد عامر المرشدي في ذمة الله

حيث تم اغتياله في بابل قرب باب داره من قبل اشخاص مجهولين في سيارة دون ارقام اثناء توجهه الى ساحة التظاهر في بابل. انا لله و انا اليه راجعون pic.twitter.com/7Zkd6vYEfB

— Z.jasim (@djzaid14) November 22, 2019