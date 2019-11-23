شاهد: رضيع ينزف جراء إصابته بحجارة مستوطنين جنوبي الضفة

أصيب رضيع فلسطيني بحجر في رأسه، خلال اعتداء مستوطنين على أهالي ومنازل منطقة حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مساء السبت.

تزامن ذلك مع اقتحام آلاف المستوطنين اليهود، الحرم الإبراهيمي، أمس، في الخليل، تحت حماية قوات الاحتلال، فيما أغلق المسجد أمام المسلمين ومُنع رفع الأذان فيه.

حتى الرضيع

أعداد كبيرة من المستوطنين هاجموا منزل الفلسطيني عماد أبو شمسية في حي تل الرميدة بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما تسبب في إصابة حفيده الرضيع محمد حسن طنينة (عام ونصف) بحجر في رأسه.

تسببت الإصابة في حدوث نزيف نقل الطفل على إثره لتلقي العلاج في مستشفى الخليل الحكومي.

مصادر طبية وصفت حالة الطفل المصاب بالمتوسطة.

عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، جرحوا كذلك في اعتداءت المستوطنين في حي تل الرميدة، فيما داهمت قوات الاحتلال في ساعات المساء منازل عدة في بلدة قباطية جنوب جنين.

تل الرميدة منطقة أثرية وتاريخية تقع شمال غرب المسجد الإبراهيمي، وتخضع للسيطرة الأمنية للاحتلال بالكامل، وأقام الاحتلال عليها مستوطنة "رامات يشاي" التي تعد واحدة من أربع بؤر استيطانية مقامة على أراضي الفلسطينيين في البلدة القديمة في الخليل.

اقتحام الحرم الإبراهيمي

جاءت الاعتداءات، بالتزامن مع إغلاق سلطات الاحتلال للمسجد الإبراهيمي الشريف بجميع أروقته وساحاته وباحاته، منذ مساء الأمس تهيئة لاقتحامات المستوطنين بحجة الأعياد اليهودية.

أمس، اقتحم آلاف المستوطنين الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، تحت حماية قوات الاحتلال التي أجبرت أصحاب المحال التجارية في محيط على إغلاقها، ونشرت تعزيزات عسكرية في المكان.

أُغلق المسجد أمام المسلمين، ومُنع رفع الأذان فيه، بينما أدى المستوطنون طقوسهم الدينية فيه وسط أصوات الموسيقى الصاخبة، ونصبوا خيامهم في باحاته.

مدير المسجد الابراهيمي حفظي أبو سنينة: هذه الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التي طالت بيوت العبادة تعتبر تعديًا صارخًا على الديانات السماوية، وحرية العبادة، التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.

أبو سنينة: المسجد الإبراهيمي إسلامي خالص بكامل مساحاته وجميع أجزائه ولا علاقة لليهود فيه، وجميع الإجراءات المتخذة بحقه باطلة.