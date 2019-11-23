شاهد: جنود الاحتلال ينكلون بطفل بالخليل ويجرّونه معصوب العينين

وثق مقطع فيديو صورته منظمة (بتسيلم) الحقوقية الإسرائيلية، التنكيل النفسي والجسدي الذي مارسه جنود الاحتلال الإسرائيلي المدججون بالسلاح بحق طفل فلسطيني في محافظة الخليل.

أبرز ما جاء في تقرير "بتسيلم":

"إرهاب" الاحتلال

في يوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، نحو الساعة 11:30 صباحًا اعتقل جنود الاحتلال في حي جبل جالس في الخليل بالضفة الغربية، الطفل عبد الرازق إدريس البالغ من العمر 13 عامًا.

أدخل الجنود الطفل إلى جيب وعصبوا عينيه وأخذوا يتجولون به في أرجاء المدينة.

بعد ذلك توجهوا إلى حي الحريقة الذي يبعد قرابة كيلومتر عن بيته، واقتادوه في شوارع الحي وعيناه معصوبتان.

عندما حضر والد عبد الرازق رفض الجنود إخلاء سبيل ابنه وتسليمه له.

أخذ الجنود الطفل في الجيب إلى ثكنة عسكرية داخل مستوطنة "كريات أربع" ولكن جنودًا أبلغوا والده أنه اقتيد إلى محطة الشرطة هناك، فذهب للبحث عنه في المكان، عبثًا بالطبع.

فقط عند الساعة 14:00 تقريبًا أخلي سبيل عبد الرازق وعاد وحده إلى المنزل بعد أن سأله جنود الاحتلال عن راشقي حجارة.

ليست واقعة استثنائية

ليست هذه واقعة استثنائية وإنما هي جزء من روتين العُنف الذي يتعرض له سكان الخليل والذي بات معروفًا للجميع.

هذا الروتين يرافقه عنف يومي تمارسه قوات الاحتلال والمستوطنون ويشمل الاعتداء الجسدي والتهديد وتوجيه الإهانات والإذلال وتكرار اقتحام الجيش للمنازل -عادة في ساعات الليل- والاعتقال العبثي للقاصرين والبالغين بعد إلقاء القبض عليهم في الشوارع أو في منازلهم.

يتستر الاحتلال بذرائع أمنية لتبرير هذا الروتين، كتبرير نظام الفصل الذي يطبقه في المدينة.

لكن هذه الواقعة تأتي بدورها لتُثبت أن ذريعة الأمن حجة فارغة تستخدمها إسرائيل لتبرير ممارسات تفرض على الفلسطينيين واقعًا لا يُطاق يدفعهم إلى الرحيل عن منازلهم وكأنه بمحض إرادتهم.

الطفل الفلسطيني عبد الرازق إدريس (بتسيلم)

شهادة الطفل عبدالرازق

نقل المركز توثيقًا لشهادة الطفل عبدالرازق والتجربة التي مر بها، قائلًا: