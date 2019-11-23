جنوب أفريقيا تمنع بيع أسلحة للسعودية والإمارات

قال مسؤولون في صناعة الدفاع بجنوب أفريقيا إن الحكومة تمنع بيع شحنات من الأسلحة إلى دول مثل السعودية والإمارات في نزاع على التفتيش.

وكالة رويترز للأنباء نقلت عن أربعة مسؤولين قولهم إن النزاع يدور حول بند في وثائق التصدير يلزم العملاء الأجانب بالتعهد بعدم نقل أسلحة لدول ثالثة وبالسماح لمسؤولين من جنوب أفريقيا بتفتيش منشآتهم للتحقق من الالتزام.

ويقول المسؤولون في جنوب أفريقيا إن حكومتهم تمنع بيع شحنات الأسلحة إلى السعودية والإمارات في نزاع على التفتيش، الأمر الذي يعرض للخطر أعمال بقيمة مليارات الدولارات وآلاف الوظائف في قطاع الدفاع المتعثر.

النزاع يؤخر الصادرات