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سياسة

جنوب أفريقيا تمنع بيع أسلحة للسعودية والإمارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
23/11/2019

قال مسؤولون في صناعة الدفاع بجنوب أفريقيا إن الحكومة تمنع بيع شحنات من الأسلحة إلى دول مثل السعودية والإمارات في نزاع على التفتيش.

وكالة رويترز للأنباء نقلت عن أربعة مسؤولين قولهم إن النزاع يدور حول بند في وثائق التصدير يلزم العملاء الأجانب بالتعهد بعدم نقل أسلحة لدول ثالثة وبالسماح لمسؤولين من جنوب أفريقيا بتفتيش منشآتهم للتحقق من الالتزام.

ويقول المسؤولون في جنوب أفريقيا إن حكومتهم تمنع بيع شحنات الأسلحة إلى السعودية والإمارات في نزاع على التفتيش، الأمر الذي يعرض للخطر أعمال بقيمة مليارات الدولارات وآلاف الوظائف في قطاع الدفاع المتعثر.

 النزاع يؤخر الصادرات
  • ذكر مسؤولون في مجموعتي (دينيل ورينمتال دينيل ميونشن) الدفاعيتين وشركة دفاعية كبيرة ثالثة طلبت عدم نشر اسمها أن النزاع يؤخر صادراتها، وقالت شركة رينمتال إن بعض صادراتها للشرق الأوسط لم تحصل على موافقة منذ مارس آذارالماضي.
  • قالت المصادر إن السعودية والإمارات، اللتين تشكلان نحو ثلث صادرات جنوب أفريقيا من الأسلحة وتخوضان حربا في اليمن، رفضتا عمليات التفتيش وتعتبرانها تعديا على سيادتيهما.
  • أوضح المسؤولون في قطاع الدفاع أن عمان والجزائر رفضتا أيضا التفتيش الأمر الذي أدى إلى منع تصدير شحناتهما، ولم يعلق مسؤولون حكوميون من السعودية والإمارات وعمان والجزائر على الأمر.
  • قال عزرا جيلي مدير إدارة مراقبة الأسلحة التقليدية في وزارة الدفاع-عندما سئل عن الأزمة المتعلقة بالبند الخاص بالتفتيش، إن السلطات تضع في حسبانها معايير مثل حقوق الإنسان والصراع الإقليمي وخطر تحول مسار الأسلحة وقرارات مجلس الأمن الدولي والمصالح الوطنية وهي تقيم طلبات تصدير السلاح، لكنه لم يعقب على حالات بعينها.
  • وتقول جمعية الصناعات الجوية والبحرية والدفاعية في جنوب أفريقيا إن النزاع قد يهدد بقاء القطاع، في حين قال سيمفوي هاميلتون رئيس الجمعية "لدينا بند واحد يعوقنا عن تصدير ما قيمته 25 مليار راند (1.7 مليار دولار) في اللحظة الحالية".
المصدر : رويترز
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