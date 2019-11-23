ترمب يشكر أمير قطر على تسهيل إطلاق رهينتين في أفغانستان

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، عن شكره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على جهود الدوحة في تسهيل عملية إطلاق رهينتين كانتا محتجزتين في أفغانستان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي ترمب مع الشيخ تميم، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (رسمية).

في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت أفغانستان الإفراج عن 3 من قيادات حركة طالبان، في إطار صفقة تبادل مشروطة بتحرير الحركة لرهينتين اثنتين، إحداهما أمريكي والآخر أسترالي محتجزين منذ 2017.

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جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

الرهينتان هما الأمريكي كيفن كينغ (63 عاما) والأسترالي تيموثي ويكس (50 عاما) وكانا يعملان بالجامعة الأمريكية في أفغانستان.

أعلنت مصادر في حركة طالبان، الثلاثاء إن 3 من قياداتها غادروا إلى قطر إثر الإفراج عنهم الأسبوع الماضي، في إطار صفقة تبادل رهائن مع الحكومة الأفغانية.

يوم الخميس، قالت الخارجية القطرية إن تبادل محتجزين بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، بادرة حسن نية من الجانبين، للمضي قدما في محادثات السلام، وإحراز تقدم لإنهاء الحرب في أفغانستان.

وأضافت في بيان" قامت قطر، بالإضافة إلى جهودها المكثفة كوسيط في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، بلعب دور فعال في تسهيل إطلاق سراح المحتجزين، وضمان استمرارية التعاون بين جميع الأطراف المعنية".

كان ترمب رحب بقيام حركة طالبان الأفغانية بإطلاق سراح رهينتين غربيين، معربا عن أمله في أن يؤدي الإفراج عنهما إلى وقف إطلاق النار في أفغانستان.

تبادل الأسرى