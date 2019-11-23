تايم: بومبيو ينوي تقديم استقالته من إدارة ترمب للترشح لمجلس الشيوخ

قالت مجلة (تايم) الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، كشف لجمهوريين بارزين، نيته الاستقالة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، للترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية كنساس.

نقلت المجلة عن أعضاء بارزين في الحزب الجمهوري أن وزير الخارجية الأمريكي، الذي انتدبه الرئيس دونالد ترمب من رئاسة جهاز الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ليقود الخارجية خلفا لريكس تيلرسون، بات يفكّر هو الآخر في ترك المنصب.

الخروج بأقلّ الأضرار

كشفت المجلة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء، أن بومبيو أبلغ ثلاثة جمهوريين بارزين نيته الاستقالة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كنساس العام المقبل، لكن المعضلة التي تواجه المسؤول الأمريكي في كيفية الخروج بأقل الأضرار.

بحسب المجلة، فإن بومبيو كشف لثلاثة من الجمهوريين البارزين في الأسابيع الأخيرة نيته الاستقالة من إدارة ترمب للترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية كنساس، وكان يهدف إلى البقاء في وزارة الخارجية حتى أوائل الربيع في العام المقبل.

قالت المجلة إن بومبيو كان يخطط للبقاء حتى ربيع العام المقبل، لكن التطورات الأخيرة التي واكبت تحقيقات مجلس النواب في قضية أوكرانيا، التي قد تفضي في نهاية المطاف إلى عزل ترمب، دعته للتفكير في ذلك الآن.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو

تحقيقات ترمب أضرت به

وذكرت المجلة في هذا الصدد أن بومبيو يشعر بأن تلك التحقيقات أضرت به سياسيا، وأثارت التوتر في علاقته مع الرئيس الأمريكي ترمب.

نقلت المجلة عن الجمهوريين الثلاثة- أحدهم لا يزال في إدارة ترمب، والآخر عمل فيها سابقا، والثالث عمل في عدة مناصب رفيعة المستوى- أن توقيت استقالة بومبيو سيتم تحديده الآن من خلال قدرته على الخروج بأيسر طريقة ممكنة من الإدارة.

أوضحت (تايم) أنه ليس هناك ما يشير إلى ما إذا كان بومبيو قد ناقش خططه مع الرئيس ترمب، غير أن الشائعات حول رغبته الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ العام القادم راجت بقوة في الشهور الأخيرة، ورغم نفي بومبيو رغبته في الترشح، إلا أنه لم يستبعد الأمر.

وأوضحت المجلة أن مساعدين للرئيس رفضوا التعليق على تلك المعلومات، واكتفوا بالقول إن "بومبيو يركز فقط على تنفيذ أهداف السياسية الخارجية للرئيس ترمب، واستكمال المهمة من أجل الشعب الأمريكي في الوزارة".

الرئيس لا يوالي إلا نفسه