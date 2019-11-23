بولتون: البيت الأبيض يمنعني من الوصول إلى تويتر

لكنّ البيت الأبيض رفض هذه الاتهامات، وقالت المتحدثة باسمه ستيفاني غريشام مساء الجمعة "أحيانا، وسأجعل والدي مثالا على ذلك، لن يفهم شخص في عمر متقدم أن كل ما عليه فعله هو الاتصال على تويتر وإعادة ضبط كلمة المرور في حال تمّ نسيانها".
وقال مسؤول كبير في الإدارة لرويترز إن البيت الأبيض لم يمنع بولتون من الوصول إلى حسابه الشخصي على تويتر "وليست لديه الوسائل التقنية التي تمكنه من ذلك" فيما لم يرد تويتر على طلب للتعليق.
إقالة جون بولتون
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي إقالة مستشاره للأمن القومي جون بولتون الذي يعتبر من أبرز الصقور في إدارته وأكثرهم تشددا في التعاطي مع عدد من الملفات، من أبرزها الملف الإيراني.
وقال ترمب على تويتر "أبلغت جون بولتون الليلة الماضية أنه لم تعد ثمة حاجة لخدماته في البيت الأبيض. اختلفت بشدة مع الكثير من اقتراحاته مثل آخرين في الإدارة".
وبادر بولتون للرد على الرئيس بالطريقة ذاتها التي أعلن بها ترمب خبر إقالته، حيث كتب تغريدة على تويتر قال فيها "عرضت تقديم استقالتي ليلة أمس والرئيس ترمب قال لي لنناقش المسألة غدا".
ورغم ظهور خلافات على السطح بين الرجلين في الآونة الأخيرة، فقد بدت إقالة بولتون مفاجئة، لكثير من المراقبين.