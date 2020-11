بولتون: البيت الأبيض يمنعني من الوصول إلى تويتر

اتّهم جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، البيت الأبيض بمنعه من الوصول إلى حسابه على تويتر منذ أن تمّت إقالته من منصبه بداية أيلول/سبتمبر الماضي.

كتب بولتون يوم الجمعة "منذ استقالتي من منصبي بصفتي مستشارًا للأمن القومي، رفض البيت الأبيض أن يسمح لي مجددا بالوصول إلى حسابي الشخصي على تويتر.. خوفا مما يُمكن أن أقوله؟".

بولتون: تويتر حرر حسابي من سيطرة البيت الأبيض

In full disclosure, the @WhiteHouse never returned access to my Twitter account. Thank you to @twitter for standing by their community standards and rightfully returning control of my account.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) November 22, 2019