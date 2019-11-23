العراق: مقتل متظاهر وجرح العشرات في بغداد وتأجيل جلسة البرلمان

قُتل متظاهر برصاص القوات الأمنية في بغداد، السبت، وأصيب العشرات بجروح في مناطق عراقية مختلفة.

وذلك في الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بإسقاط النظام وإجراء إصلاحات واسعة، حسبما أفادت مصادر طبية.

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أشارت المصادر إلى "مقتل متظاهر برصاص مطاطي على جسر الأحرار"، وهو أحد ثلاثة جسور في العاصمة العراقية مقطوعة بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ الأول من أكتوبر/تشرين أول.

أوضحت المصادر أن 17 شخصا آخرين من المتظاهرين أصيبوا بجروح في العاصمة، بينما أصيب 45 شخصا هم 32 متظاهرا و13 عنصرا من قوات الأمن، في مواجهات في مدينة كربلاء ليل الجمعة السبت.

مراسل الجزيرة أفاد بأن مواجهات وقعت بين قوات الأمن ومئات المحتجين قرب جسر الأحرار في بغداد وإن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر البنك المركزي. وكانت هذه المنطقة قد شهدت أمس مواجهات مماثلة بين الطرفين، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين.

في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، أفادت مصادر أن عشرات المتظاهرين قطعوا الطريق الرابط بين المحافظة ومحافظة المثنى احتجاجاً على تأخر الحكومة في تلبية مطالب المتظاهرين.

قالت المصادر إن الخطوة جاءت بالتزامن مع انطلاق عدة تظاهرات في مناطق مختلفة من المحافظة، التي شهدت في وقت سابق عمليات إحراق لعدد من المؤسسات الحكومية والمحال التجارية.

في كربلاء جنوبي البلاد، شيع العشرات جثمان الناشط في الحراك الشعبي فراس الجبوري الذي عثر على جثته في أحد أحياء المدينة. وكانت مصادر محلية أكدت اختطاف الجبوري من قبل جهة مجهولة، أثناء عودته من ساحة الاعتصامات وسط كربلاء؛ وأشارت إلى أنه يعد من الناشطين البارزين في الاحتجاجات الشعبية.

قطع مئات المحتجين، السبت، طرقا رئيسية بين المحافظات الجنوبية في العراق، معلنين تضامنهم مع المتظاهرين في محافظتي البصرة وذي قار والعاصمة بغداد.

أفاد الناشط ناصر الأسدي أن المحتجين قطعوا طريق الناصرية ـ السماوة بشكل تام، وأوقفوا حركة النقل.

أضاف أن متظاهرين قطعوا الطريق بين ذي قار والمثنى، احتجاجا على تأخر تنفيذ المطالب.

أوضح الأسدي أن "الإجراء جاء بالتزامن مع الاعتصام في محافظتي البصرة وذي قار والعاصمة بغداد".

تأجيل جلسة البرلمان

أرجأ مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية إلى، الاثنين، لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

أعلن تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تعليق عضويته باستثناء المشاركة في جلسات تمرير القوانين المهمة.

وكان من المقرر أن تستكمل الجلسة المناقشات التي بدأتها الكتل البرلمانية الأسبوع الماضي بشأن وضع عدد من القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي ومطالب المتظاهرين.

نائب الرئيس الأمريكي في العراق

وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، السبت، إلى العراق في زيارة غير معلنة مسبقا، يتفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

قالت مصادر محلية أن طائرة بنس حطت في "قاعدة عين الأسد"، بمحافظة الأنبار التي تضم آلاف الجنود الأمريكيين.

جاءت الزيارة بعد تصريحات متعددة لوزير الخارجية الأمريكي والبيت الأبيض طالبوا فيها الحكومة العراقية باحترام حق التظاهر السلمي والاستجابة لمطالب المتظاهرين ووقف العنف ضدهم.

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في زيارة غير معلنة إلى العراق يتفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد

وهذه هي الزيارة الأولى لبنس إلى العراق، والأولى لمسؤول أمريكي على هذا المستوى منذ زيارة الرئيس دونالد ترمب القاعدة نفسها في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018 لساعات فقط، ما أثار جدلا لعدم لقائه أي مسؤول عراقي.

وتأتي زيارة نائب الرئيس الأمريكي التي لم يكشف عن جدول أعمالها، في خضم احتجاجات واسعة يشهدها العراق منذ قرابة شهرين، للمطالبة بإسقاط النظام وإجراء إصلاحات واسعة.

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