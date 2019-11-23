السيسي: فشلنا في إقناع شركات عالمية بالاستثمار في مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن محاولاته والحكومة إقناع الشركات العالمية للاستثمار في مصر، باءت بالفشل، مشيرا إلى أن مصر تعرضت "لإرهاب شديد" منذ العام 2011.

وأضاف السيسي في ثاني أيام "منتدى الاستثمار في أفريقيا 2019" المقام في القاهرة، أن البنية التحتية كلفت مصر 4 تريليونات جنيه خلال 5 سنوات، مطالبًا الدول الأوربية ومستثمريها بتقديم الدعم والمساعدة لدول أفريقيا، محذرًا من تركها فريسة لـ "الإرهاب" الذي يمكن أن يصل إليهم مع تزايد الهجرة غير النظامية.

أبرز ما قاله السيسي:

إقناع المستثمرين

التحدي كبير، فليس من السهل إقناع المستثمرين في قطاع الصناعة.

أدعو المستثمرين العالميين إلى الاستثمار في صناعة السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى داخل مصر.

أنا والحكومة نعمل منذ سنوات، ولم ننجح في إقناع الشركات العالمية بالحضور لكي تستثمر معنا في صناعة مثل السيارات أو حتى المكونات التي يمكن أن نعمل فيها، وقلنا سنوفر كل شيء.

ننبه الشركات العالمية وحكومات الدول المتقدمة إلى خطورة التخلي عن دول القارة، لتترك "الإرهاب" يأكلها ويزيد معدلات تدفقات الهجرة غير النظامية إلى العالم. هذا الأمر ليس اقتصاديًا فقط وإنما له أبعاد أمنية وإنسانية.

مصر تسعى برئاستها للاتحاد الأفريقي إلى تأسيس بنية تحتية قارية تربط دول القارة بالطرق وسكك الحديد وشبكات الكهرباء.

أطالب بتعميم الخطة المصرية في مجال البنية التحتية على أن تشمل دول القارة الأفريقية في كل المجالات سواء السكك الحديدية أو الطرق أو البنية المعلوماتية وغيرها.

البنية التحتية والإرهاب

إجمالي ما أنفقته الدولة على البنية الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 4 تريليونات جنيه (أي ما يعادل 250 مليون دولار).

بناء العاصمة الإدارية ليس رفاهية وإنما هو بمثابة بناء دولة جديدة بنظام رقمي عملاق يواكب التطور العالمي.

يجب على المستثمرين المشاركة في البنية التحتية الأفريقية من دون خوف.

مصر عانت خلال الفترة من 2011 إلى 2014 من عدم الاستقرار وتعرضت لإرهاب شديد.

الإرهاب يقتل التنمية ويبعد المستثمرين ويزيد تكلفة الإقراض ويؤثر سلبا على السياحة، ويصيب البلد بالشلل.

تكاليف البنية المعلوماتية في الدولة المصرية ليست مليارًا ولا مليارين ولا ثلاثة ولا عشرة بل أكثر من ذلك.

الفساد والرقمنة