السودان.. تباين في الآراء حول حديث البرهان للجزيرة مباشر

تباينت آراء السودانيين حول القضايا التي تطرق لها اللقاء الذي أجرته الجزيرة مع رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان مساء الخميس.

وأكد مواطنون سودانيون ممن التقت معهم كاميرا الجزيرة مباشر بالخرطوم، أن حديث البرهان حول بعض القضايا كان بغرض تنفيس الاحتقان في الساحة السياسية، بينما قال آخرون، إن البرهان لا يمثلهم وحديثه لم يمس القضايا الحيوية للشعب السودان.

أبرز ما جاء في الاستطلاع

حديث البرهان جاء لتنفيس الاحتقان في الساحة السودانية بعد اعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي.

حديث البرهان مدهش وغير متوقع، فقد تحدث عن عدم تسليم الرئيس المخلوع وعن علاقات متوازنة مع دول الجوار.

التصريحات عن الوضع الاقتصادي وتسليم البشير والجيش السوداني وقوات الدعم السريع وعن ضمها للقوات المسلحة، ووجود الجيش السوداني في اليمن غير واقعي.

البرهان كان مسؤولا عن اعتقال البشير وينوي عدم تسليمه الآن وقوات الدعم السريع مسؤولة عن فض الاعتصام ووجود الجيش السوداني في اليمن لمساعدة التحالف مجاف للحقيقة حيث لا يوجد تحالف الآن بحسب أحد لمستطلعين.

حديث البرهان عن فض الاعتصام غير صحيح، فقد كان فض الاعتصام موثقا وهم مسؤولون عنه والدعم السريع هو من قام بفض الاعتصام، بحسب مستطلع آخر.

النظام الحالي "إرهابي" وحديثه عن إيران في هذا الصدد غير واقعي فهو ينضم لنفس المنظومة ووجود القوات في اليمن غير شرعي والقوانين الدولية تمنع ذلك واليمن دولة شقيقة.

أؤيد البرهان فيما قاله ولكن أؤيد تسليم البشير للمحكمة الدولية، والوضع الاقتصادي الصعب في السودان سببه سياسات حزب المؤتمر الوطني (حزب الرئيس المخلوع).

مباشر مع .. الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان

حديث البرهان غير مهم