أمازون تقاضي البنتاغون

أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية عزمها مقاضاة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد أن خسرت تعاقدا بقيمة عشرة مليارات دولار لتقديم ما يسمى بخدمات "الحوسبة السحابية" للبنتاغون.
التفاصيل
- كان تم منح شركة "مايكروسوفت" منافسة شركة "أمازون" التعاقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقيمة تصل إلى عشرة مليارات دولار.
- شركة "أمازون" قالت إن هناك "قصور وأخطاء وتحيز واضح" في الطريقة التي
- يتم بها تقييم العطاءات.
- متحدث باسم الشركة: خدمات أمازون الإلكترونية لديها خبرة فريدة ومؤهلة لتقديم التكنولوجيا الهامة لاحتياجات الجيش الأمريكي، ومازالت ملتزمة بدعم جهود التحديث لوزارة الدفاع.
- المتحدث: "نعتقد أنه من المهم لدولتنا أن تدير الحكومة ووزراؤها المنتخبون المشتريات بموضوعية وبأسلوب خال من النفوذ السياسي.
- ويتعرض مدير شركة أمازون، جيف بيزوس لانتقادات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
- ويمتلك بيزوس صحيفة "واشنطن بوست" الشهيرة التي غالبا ما تنشر مقالات تنتقد الرئيس.