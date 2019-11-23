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سياسة|الولايات المتحدة

أمازون تقاضي البنتاغون

جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون
جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون
23/11/2019

أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية عزمها مقاضاة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد أن خسرت تعاقدا بقيمة عشرة مليارات دولار لتقديم ما يسمى بخدمات "الحوسبة السحابية" للبنتاغون.

التفاصيل
  • كان تم منح شركة "مايكروسوفت" منافسة شركة "أمازون" التعاقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقيمة تصل إلى عشرة مليارات دولار.
  • شركة "أمازون" قالت إن هناك "قصور وأخطاء وتحيز واضح" في الطريقة التي 
  • يتم بها تقييم العطاءات.
  • متحدث باسم الشركة: خدمات أمازون الإلكترونية لديها خبرة فريدة ومؤهلة لتقديم التكنولوجيا الهامة لاحتياجات الجيش الأمريكي، ومازالت ملتزمة بدعم جهود التحديث لوزارة الدفاع.
  • المتحدث: "نعتقد أنه من المهم لدولتنا أن تدير الحكومة ووزراؤها المنتخبون المشتريات بموضوعية وبأسلوب خال من النفوذ السياسي.
  • ويتعرض مدير شركة أمازون، جيف بيزوس لانتقادات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
  • ويمتلك بيزوس صحيفة "واشنطن بوست" الشهيرة التي غالبا ما تنشر مقالات تنتقد الرئيس.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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