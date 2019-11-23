أمازون تقاضي البنتاغون

أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية عزمها مقاضاة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد أن خسرت تعاقدا بقيمة عشرة مليارات دولار لتقديم ما يسمى بخدمات "الحوسبة السحابية" للبنتاغون.

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