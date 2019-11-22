مجددا: أمريكا تحذر مصر من إتمام صفقة مقاتلات روسية

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تسعى لإثناء مصر عن المضي قدما في صفقة لشراء مقاتلات روسية وهددت الحكومة المصرية بعقوبات إذا أتمتها.

التفاصيل

نقلت رويترز عن المسؤول قوله إن واشنطن ما زالت تعمل مع مصر لمناقشة احتياجاتها الدفاعية "لكننا كنا أيضا واضحين معهم في أنهم إذا أرادوا الحصول على عتاد روسي مهم. فإن ذلك يعرضهم لخطر فرض العقوبات".

كانت مصر وقعت في وقت سابق من العام الجاري اتفاقية مع روسيا بقيمة ملياري دولار لشراء أكثر من 20 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-35.

يمكن لواشنطن فرض عقوبات بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (كاتسا) الذي يستهدف المشتريات العسكرية من روسيا.

قال المسؤول "يعلمون ذلك ونحن نعمل معهم لمواجهة هذا الأمر.. هذا أمر لم نتمكن بعد من تسويته بالكامل لكنهم على دراية تامة بما يخاطرون به".

تقول الولايات المتحدة إن استخدام مقاتلات سوخوي وأنظمة عسكرية روسية أخرى يشكل تهديدا على قدرة البلد على العمل بشكل مشترك مع جيوش الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي.

وجهت واشنطن تهديدات مماثلة لتركيا التي اشترت بالفعل أنظمة دفاع صاروخية روسية لكنها لم تشغلها بعد.

وقدمت الولايات المتحدة منذ سنوات مساعدات اقتصادية وعسكرية بمليارات الدولارات لمصر التي يستخدم جيشها طائرات إف-16 الأمريكية.

لمزيد من المعلومات حول الموضوع يرجى الضغط هنا