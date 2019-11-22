عرقلة قرار اعتراف "بإبادة الأرمن" في مجلس الشيوخ الأمريكي مجددا

منع سناتور جمهوري الخميس قرارا في مجلس الشيوخ الأمريكي يعترف بحدوث "إبادة جماعية للأرمن" للمرة الثانية خلال أسبوع يوقف فيها عضو في حزب الرئيس دونالد ترامب هذا الإجراء.

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عرقل السناتور ديفيد بيردو جهود الحزبين لتمرير القرار بالإجماع.

بيردو قال إن إقراره خلال فترة حساسة "سيقوض التزام الإدارة بالتغلب على التحديات الحقيقية في علاقتنا الثنائية مع تركيا".

أثارت هذه الخطوة غضب الديموقراطي في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز الذي رفضت جهوده الأسبوع السابق بعد أن التقى مشرعون جمهوريون الرئيس التركي الزائر رجب طيب أردوغان.

مينينديز: "من المدهش بالنسبة لي أن أهم قوة عظمى على وجه الأرض لا تستطيع أن تقول حقيقة ما جرى في التاريخ".

مينينديز: "طالبت بالاعتراف بهذه الفظاعات لأكثر من عقد، وسأطلب المزيد من التصويت على هذه القضية ولن أتراجع".

السناتور الجمهوري تيد كروز: "الإبادة المدروسة للأرمن على يد السلطنة العثمانية لا يمكن تغطيتها بأي قدر من الكلام المزدوج السياسي".

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