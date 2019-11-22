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عرقلة قرار اعتراف "بإبادة الأرمن" في مجلس الشيوخ الأمريكي مجددا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
22/11/2019

منع سناتور جمهوري الخميس قرارا في مجلس الشيوخ الأمريكي يعترف بحدوث "إبادة جماعية للأرمن" للمرة الثانية خلال أسبوع يوقف فيها عضو في حزب الرئيس دونالد ترامب هذا الإجراء.

التفاصيل
  • عرقل السناتور ديفيد بيردو جهود الحزبين لتمرير القرار بالإجماع.
  • بيردو قال إن إقراره خلال فترة حساسة "سيقوض التزام الإدارة بالتغلب على التحديات الحقيقية في علاقتنا الثنائية مع تركيا".    
  • أثارت هذه الخطوة غضب الديموقراطي في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز الذي رفضت جهوده الأسبوع السابق بعد أن التقى مشرعون جمهوريون الرئيس التركي الزائر رجب طيب أردوغان.    
  • مينينديز: "من المدهش بالنسبة لي أن أهم قوة عظمى على وجه الأرض لا تستطيع أن تقول حقيقة ما جرى في التاريخ".    
  • مينينديز: "طالبت بالاعتراف بهذه الفظاعات لأكثر من عقد، وسأطلب المزيد من التصويت على هذه القضية ولن أتراجع".
  • السناتور الجمهوري تيد كروز: "الإبادة المدروسة للأرمن على يد السلطنة العثمانية لا يمكن تغطيتها بأي قدر من الكلام المزدوج السياسي".
خلفيات
  • يقول الأرمن إن ما يصل إلى 1.5 مليون من أقاربهم قتلوا بين عامي 1915 و1917 إبان انهيار السلطنة العثمانية.
  • الأرمن يقولون إن عمليات القتل الجماعي كانت بمثابة إبادة جماعية.
  • تنفي تركيا بشدة اتهامها بالإبادة الجماعية قائلة إن الأرمن والأتراك ماتوا نتيجة للحرب العالمية الأولى. وتقول إن القتلى بمئات الآلاف.    
  • الشهر الماضي، وافق مجلس النواب بغالبية ساحقة على قرار مماثل يعترف رسميًا بالإبادة الجماعية للأرمن الأمر الذي أغضب تركيا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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