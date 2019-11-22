شاهد: اعتداء وحشي على مسلمة حامل في أستراليا

أظهرت لقطات تلفزيونية صادمة اعتداء وحشيا على امرأة مسلمة في الأسابيع الأخيرة من الحمل في مدينة سيدني الأسترالية خلال جلوسها في مقهى.

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وأوضحت التسجيلات الصادمة التي التقطتها كاميرا للمراقبة رجلاً يقترب من طاولة حيث كانت تجلس ثلاث نساء يرتدين الحجاب في مقهى بغرب سيدني الأربعاء.

وبدون وقوع أي استفزاز واضح، شوهد المعتدي البالغ من العمر 43 عامًا وهو ينقض على الطاولة لمهاجمة المرأة البالغة 31 عامًا، والتي أفادت الشرطة أنها حامل في أسبوعها الـ38.

وبعدما لكمها مرات عدة، سقطت المرأة أرضًا وداس عليها قبل أن يبعده أشخاص في المكان.

وأفادت الشرطة أنه تم توجيه تهمة إليه بتنفيذ "هجوم تسبب بأذى جسدي فعلي ومشاجرة".

لكنها رفضت التعليق على دوافع المهاجم في وقت لا يزال من الممكن توجيه تهم أخرى إليه.

جريمة كراهية