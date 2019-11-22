حماس: لا يوجد تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل

نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس وجود أي تحركات وتطورات مع إسرائيل حول صفقة تبادل أسرى جديدة.

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موسى دودين عضو المكتب السياسي لحماس ومسؤول ملف الأسرى نفى في بيان "ما ورد في تقارير إعلامية عن تحركات وتطورات في ملف التبادل".

دودين حمل "الاحتلال الصهيوني وقادته" مسؤولية "الجمود في هذا الملف".

دودين أعرب عن أمله في أن تكون "وسائل الإعلام الفلسطينية عند مسؤولياتها في التعاطي مع هذا الملف، وأن تراعي حساسية المسألة للأسرى وذويهم، وأن تستقي أي جديد في هذا الملف من الجهات ذات الاختصاص فقط".

وكالة الأناضول نقلت عن خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة نفيه ما تردد عن وجود تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل.

الحية: لا يوجد أي تقدم بعملية التفاوض مع الاحتلال.

الحية: الحكومة الإسرائيلية غير جاهزة لدفع ثمن صفقة تبادل جديدة.

الحية: حماس جاهزة للتفاوض في أية صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

الحية: نحن جاهزون والوفد المفاوض جاهز والأوراق جاهزة والقرارات جاهزة.

الحية: جاهزون لمفاوضات ماراثونية مسقوفة بزمن، شرط أن يكون الاحتلال جاهز لدفع الثمن، لكن إسرائيل غير جاهزة.

الحية: تصريحات نتنياهو، مؤخرا، مع عائلات الجنود المفقودين في غزة، تصريحات للاستهلاك الإعلامي، ولتحقيق مكاسب انتخابية، وتهدئة روع عوائل هؤلاء الجنود.

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