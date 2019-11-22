حماس: لا يوجد تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل

نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس وجود أي تحركات وتطورات مع إسرائيل حول صفقة تبادل أسرى جديدة.
التفاصيل
- موسى دودين عضو المكتب السياسي لحماس ومسؤول ملف الأسرى نفى في بيان "ما ورد في تقارير إعلامية عن تحركات وتطورات في ملف التبادل".
- دودين حمل "الاحتلال الصهيوني وقادته" مسؤولية "الجمود في هذا الملف".
- دودين أعرب عن أمله في أن تكون "وسائل الإعلام الفلسطينية عند مسؤولياتها في التعاطي مع هذا الملف، وأن تراعي حساسية المسألة للأسرى وذويهم، وأن تستقي أي جديد في هذا الملف من الجهات ذات الاختصاص فقط".
- وكالة الأناضول نقلت عن خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة نفيه ما تردد عن وجود تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل.
- الحية: لا يوجد أي تقدم بعملية التفاوض مع الاحتلال.
- الحية: الحكومة الإسرائيلية غير جاهزة لدفع ثمن صفقة تبادل جديدة.
- الحية: حماس جاهزة للتفاوض في أية صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
- الحية: نحن جاهزون والوفد المفاوض جاهز والأوراق جاهزة والقرارات جاهزة.
- الحية: جاهزون لمفاوضات ماراثونية مسقوفة بزمن، شرط أن يكون الاحتلال جاهز لدفع الثمن، لكن إسرائيل غير جاهزة.
- الحية: تصريحات نتنياهو، مؤخرا، مع عائلات الجنود المفقودين في غزة، تصريحات للاستهلاك الإعلامي، ولتحقيق مكاسب انتخابية، وتهدئة روع عوائل هؤلاء الجنود.
خلفيات
- وسائل إعلام فلسطينية ذكرت، نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها، أن هناك تقدما في ملف مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.
- محطة "معا" التي تبث من الضفة الغربية قالت إن صفقة التبادل أصبحت "شبه جاهزة للتنفيذ قريبا وأن حركة حماس أعطت إشارة إلى أن جنود الاحتلال الأسرى لديها على قيد الحياة".
- حركة حماس أكدت عدة مرات أنها لن تكشف عن مصير الإسرائيليين ما لم تفرج تل أبيب عن أسرى فلسطينيين أعادت اعتقالهم في السنوات الماضية بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل عام 2011.
- في أكتوبر/تشرين الأول 2011 أبرمت الحركة صفقة تبادل مع إسرائيل بوساطة مصرية، تم بموجبها إطلاق سراح 1027 فلسطينيا، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي جلعاد شاليط الذي كان محتجزا لديها.
- في أبريل/ نيسان 2016، أعلنت كتائب القسام لأول مرة عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالاتهم الصحية ولا عن هوياتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول.
- الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال عدوان 2014، هما آرون شاؤول وهدار جولدن.
- لكن وزارة الأمن الإسرائيلية عادت وصنفتهما، في يونيو/ حزيران 2016 على أنهما "مفقودان وأسيران".
- إضافة إلى الجنديين، تحدثت إسرائيل عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية خلال العامين 2014 و2015.