تركيا تعرض 700 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي لاعتقال محمد دحلان

أعلنت تركيا أنها ستمنح جائزة قدرها 700 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال المسؤول الفلسطيني السابق محمد دحلان المقيم في الإمارات العربية المتحدة.

ما القصة؟

تتهم تركيا دحلان بأنه "مرتزق" يعمل لحساب دولة الإمارات وشارك في محاولة انقلاب عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

قال وزير الداخلية سليمان صويلو لصحيفة "حريت" إن دحلان سيدرج على قائمة الإرهابيين المطلوبين.

الشهر الماضي، اتهم وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو دولة الإمارات "بايواء إرهابي".

قال أوغلو: "لقد فر (دحلان) إليك (الإمارات) لأنه عميل لإسرائيل". كما اتهم الإمارات التي تربطها علاقات متوترة مع تركيا، بمحاولة استبدال دحلان بعباس.

وسارع دحلان الى الرد بحدة متهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم "الجماعات الإرهابية" في سوريا، وسرقة الذهب من البنك المركزي الليبي، و"التصرف كما لو أنه أمير المؤمنين"، وذلك في مقابلة مع قناة سعودية.

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