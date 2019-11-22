العفو الدولية: غوغل وفيسبوك يمثلان خطراً على حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية إن المراقبة التي تقوم بها شركتا فيسبوك وغوغل لمليارات الأشخاص تشكل تهديداً ممنهجاً لحقوق الإنسان، مطالبة بتغييرات جذرية لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى.

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الأمين العام للمنظمة كومي نايدو قال إن غوغل وفيسبوك تسيطران على الحياة الحديثة في العالم الرقمي بنفوذ شديد لا مثيل له، عبر جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها.

نايدو: "سيطرتهما المشينة على حياتنا الرقمية تقوض جوهر الخصوصية، وهي واحدة من التحديات المحددة لحقوق الإنسان في عصرنا".

أبرز ما أورده تقرير المنظمة