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سياسة|مصر

العفو الدولية: تدهور صحة عائشة الشاطر جراء تعرضها للتعذيب الشديد

عائشة خيرت الشاطر من أبرز الناشطات المصريات في مجال حقوق الإنسان
عائشة خيرت الشاطر من أبرز الناشطات المصريات في مجال حقوق الإنسان
22/11/2019

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية الخميس بوضع حد فوري لتعذيب عائشة الشاطر، ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر (عائشة).

ظروف لا إنسانية
  • المنظمة قالت في بيان إن عائشة الشاطر(39 عاماً) تعرضت للحبس الانفرادي المطول، وتم تعذيبها بالضرب المبرح والصدمات الكهربائية.   
  • البيان: عائشة تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، وهي حالة نادرة وخطيرة تؤثر على الدم، ولا تزال حياتها في خطر شديد حالياً.
  • المنظمة نقلت عن مسؤولة حملات شمال إفريقيا، ناجية أبو نعيم: الظروف اللاإنسانية التي تواجهها عائشة، تعرض حياتها لخطر شديد.
  • أبو نعيم: على السلطات المصرية أن تضمن على الفور نقل عائشة إلى مستشفى مجهزة بالعناية الطبية الكافية.
  • أبو نعيم: يتعين على السلطات المصرية إنهاء الحبس الانفرادي لعائشة الشاطر، والسماح لها بزيارات عائلية منتظمة.
اعتقال تعسفي
  • أوقفت السلطات المصرية عائشة الشاطر في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، برفقة 18 شخصا آخرين، بينهم زوجها الحقوقي محمد أبو هريرة.
  • العفو الدولية وصفت اعتقال عائشة بالتعسفي، كونه جرى بعد حديثها عن انتهاكات حقوق الإنسان كالتعذيب والاختفاء القسري في مصر.
  • نُقلت عائشة إلى سجن القناطر النسائي، عقب قرار بنقلها في أواخر يناير/كانون الثاني 2019، ووضعت في زنزانة صغيرة سيئة التهوية.
  • ومنذ احتجازها، منعت السلطات عائشة الشاطر من تلقي الزيارات العائلية، والتواصل مع أسرتها ومحاميها في السجن.
  • اعتقلت السلطات المصرية خيرت الشاطر عقب الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.
إدانة دولية
  • في 13 نوفمبر/تشرين الأول دعت منظمة العفو الدولية، الأمم المتحدة لمطالبة مصر بفتح تحقيق في الاستخدام المتفشي للتعذيب في سجونها، وظروف الاحتجاز المزرية.
  • العفو الدولية: ينبغي دعوة السلطات المصرية، للتوقف عن المعاملة السيئة للمعتقلين، وإنهاء أساليب حظر السفر والمضايقة القضائية.
  • منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، أدانت في تقرير الثلاثاء الماضي، مضايقة السلطات المصرية لأقارب المعارضين، وأكدت تعرضهم لمداهمات واعتقالات وحظر سفر.
  • في يونيو/حزيران 2019، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً أدانت فيه، القيود الشديدة التي فرضتها السلطات المصرية على حرية التعبير والتجمع.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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