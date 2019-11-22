السودان.. ردود فعل واسعة للقاء الجزيرة مباشر مع البرهان

أحدث لقاء قناة "الجزيرة مباشر" مساء أمس الخميس مع رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ردود أفعال واسعة.

تناولت الصحف السودانية في عناوينها الرئيسية الموضوعات التي تناولتها المقابلة والحوار حولها، كما اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي بالمقابلة والموضوعات التي تناولتها، فيما تباينت ردود الأفعال حول الكثير من هذه الموضوعات.

الفريق أول ركن عبد الفتاح #البرهان للجزيرة مباشر: القوات المسلحة السودانية لم ترسل أي فرد للقتال في #ليبيا pic.twitter.com/3BXUFc4M9T — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2019

أبرز ما جاء في صحف السودان حول المقابلة:

إفادات مثيرة للبرهان حول الجنائية وليبيا واليمن وحلايب والمؤتمر الوطني.. بهذا العنوان رصدت صحيفة ( الانتباهة) اللقاء وقالت" نفى رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في حوار مع (الجزيرة مباشر) إرسال أية قوات إلى ليبيا.

وقال إن بلاده ليست طرفا في النزاع الليبي، ولم يطلب منا أحد إرسال قوات إلى هناك، وأوضح "لم ترسل القوات المسلحة السودانية أي فرد للقتال في ليبيا، لسنا طرفا في النزاع الليبي ولم يطلب منا أحد إرسال قواتنا".

من جانبها نقلت (أخبار اليوم) نفي البرهان وجود علاقة بين وجودهم كعسكريين على سدة الحكم واستمرار وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال في حوار له بقناة الجزيرة مساء الخميس" لم تذكر الإدارة الأمريكية أي شيء عن وجود عسكري في حكومة السودان".

وقال" ولكنها أكدت أن هنالك إجراءات يجب أن تتم وتتطلب زمن ليس بالطويل وتطرق الحوار لعلاقات السودان الخارجية وما يحكمها" وأكد أن المصلحة الوطنية هي التي تحدد علاقة السودان وأنهم أينما وجدت المصلحة فسيتجهون لها.

تنويه ومقتطفات

أما صحيفة (متاريس) فقد نوهت للقاء قبل البث على الهواء وأثناء اللقاء وذكرت" تجري قناة الجزيرة مباشر-في هذه الأثناء- حوارا مباشرا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة.

وأوضحت: فيما يلي ترصد (متاريس) نقاط مباشرة من الحوار

لا توجد معوقات في عملية السلام حتى الآن، ولا نحتاج لوساطة دولية وجوبا منبر فقط.

كل الخيارات مفتوحة بخصوص تشكيل المجلس التشريعي، والعلاقة بين المدنيين والعسكريين جيدة ونحن شركاء.

أدعو المواطنين للصبر على الأوضاع الاقتصادية وعليه تقبل كل المعالجات التي تنوي الحكومة اتخاذها، ولن نحكم على أداء الحكومة فهي وليدة وتقييمها متروك للآخرين.

الدعم السريع الآن جزء من القوات المسلحة وعلاقتي مع حميدتي أخوية.

لم يحدث تصفية للإسلاميين في الجيش ومن خرجوا كان لديهم نشاط سياسي، ونعمل على هيكلة كل القوات النظامية والأمن يتبع للمجلس السيادي.

صلاح قوش خرج دون علمنا وسيتم القبض عليه إذا كان مطلوبا وليس لدينا علم بمكانه ولم يدخل السودان إطلاقا بعد خروجه.

سيترك أمر المؤتمر الوطني للقضاء، والقبض على رموز النظام السابق ليس انتقاميا والنيابة مسؤولة عن معتقلي النظام السابق وكل من تثبت إدانته سيحاسب.

سودان تربيون

من جانبه نقل موقع (سودان تربيون) وهو موقع إخباري مستقل يهتم بأخبار السودان وجنوب السودان والقرن الأفريقي- رفض عبد الفتاح البرهان الربط بين امتناع الولايات المتحدة عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الإرهابية ووجود العسكريين في سدة الحكم.

وذكر" قال البرهان في حوار مع قناة (الجزيرة مباشر) ليل الخميس، إن حوارات عديدة جرت مع واشنطن لإنهاء وضع السودان في قائمتها السوداء دون طائل، وأضاف "دائما يرددون بأن الأمر رهين بإجراءات وقوانين تتطلب بعض الخطوات التراتبية المعروفة".

ونقل سودان تربيون عن البرهان قوله" هذا الأمر أصاب الشعب بإحباط ونحن نرى أن الأسباب لبقاء السودان في هذه القائمة انتفت" نافيا أن يكون المبعوث الأمريكي الخاص دونالد بوث الذي التقاه في الخرطوم قبل أيام برر عدم رفع السودان من القائمة بوجود العسكريين على السلطة.

وقال "بوث لم يذكر أن وجود العسكريين هو السبب بل قال إن هناك إجراءات ولن تأخذ وقت طويل ربما تتم في مقبل الأيام".