الجهاد الإسلامي تدعو للتحقيق في جريمة قصف عائلة السواركة

دعت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة المجتمع العربي والدولي، للتحرك من أجل التحقيق بقصف الطائرات الإسرائيلية، لمنزل عائلة "السواركة"، واستشهاد 9 أفراد من العائلة.

استشهاد 9 من أفراد العائلة

قال خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، في كلمة خلال حفل تأبين العائلة، نظمته فصائل فلسطينية في قطاع غزة إن "الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل بحق عائلة السواركة، امتداد للمجازر الصهيونية".

أضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك عالميا وعربيا من أجل التحقيق في جريمة قصف منزل عائلة السواركة البسيطة، بستة صواريخ".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد محمد السواركة، متأثرا بجراح أصيب بها في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وباستشهاد السواركة، يرتفع عدد الذي ارتقوا في غارة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، على منزل للعائلة إلى 9، بينهم 5 أطفال وسيدتان.

ووصل عدد شهداء الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع 35، بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه قتل عائلة فلسطينية بقصف منزلها في غزة عن طريق "الخطأ"، بحسب صحيفة عبرية.

بيان حماس