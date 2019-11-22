أمريكا تطالب تركيا بالتخلص من إس-400، وأنقرة تفعلها

طالبت الولايات المتحدة تركيا بالتخلص من منظومة صواريخ إس-400 الروسية من أجل تجاوز الأزمة بين البلدين، بينما قالت أنقرة إنها ستفعل المنظومة.
التفاصيل
- مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية: تركيا في حاجة "للتخلص من" منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية التي اشترتها من أجل تجاوز أزمة مع واشنطن.
- المسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات للصحفيين: "هناك فرصة لتعود تركيا إلى الطاولة. يعرفون أنهم، لإنجاز هذا العمل، بحاجة إما لتدمير إس-400 أو إعادتها أو التخلص منها بطريقة ما".
- المسؤول: "هم يعلمون أن أمامهم أحد خيارين إما المضي قدما وإما التخلص من (صواريخ) إس-400 بأنفسهم".
- المسؤول: عقوبات أمريكية على تركيا لشرائها المنظومة الصاروخية الروسية مازال أمرا قائما.
تركيا تفعل المنظومة
- وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قال إن منظومة الدفاع الصاروخية سيتم تفعليها.
- آكار: سيتم تفعيل المنظومة وسننفذ فعالياتنا المخططة عندما ينتهي عناصرنا من تدريباتهم على استخدام المنظومة.
- آكار: وزارة الدفاع التركية بدأت دراسة كيفية استخدام منظومة "إس 400" ومقاتلات "إف 35" سويا.
خلفيات
- وثمة خلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء تركيا لمنظومة إس-400 إذ تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي وإنها تمثل تهديدا لطائراتها الشبح المقاتلة من طراز إف-35.
- في وقت سابق هذا العام علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج طائرات إف-35 المقاتلة لمعاقبتها على شراء المنظومة الروسية وحذرت من فرض عقوبات وإن لم تفعل بعد.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض إن أنقرة بحاجة للتخلص من منظومة إس-400 وإن الولايات المتحدة في المقابل مستعدة لبيع صواريخ باتريوت الأمريكية لأنقرة.
- لكن أردوغان قال لدى عودته إلى أنقرة إنه أبلغ ترمب بأن تركيا لن تتخلى عن المنظومة الروسية.