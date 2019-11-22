أمريكا تطالب تركيا بالتخلص من إس-400، وأنقرة تفعلها

طالبت الولايات المتحدة تركيا بالتخلص من منظومة صواريخ إس-400 الروسية من أجل تجاوز الأزمة بين البلدين، بينما قالت أنقرة إنها ستفعل المنظومة.

التفاصيل

مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية: تركيا في حاجة "للتخلص من" منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية التي اشترتها من أجل تجاوز أزمة مع واشنطن.

المسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات للصحفيين: "هناك فرصة لتعود تركيا إلى الطاولة. يعرفون أنهم، لإنجاز هذا العمل، بحاجة إما لتدمير إس-400 أو إعادتها أو التخلص منها بطريقة ما".

المسؤول: "هم يعلمون أن أمامهم أحد خيارين إما المضي قدما وإما التخلص من (صواريخ) إس-400 بأنفسهم".

المسؤول: عقوبات أمريكية على تركيا لشرائها المنظومة الصاروخية الروسية مازال أمرا قائما.

تركيا تفعل المنظومة

وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قال إن منظومة الدفاع الصاروخية سيتم تفعليها.

آكار: سيتم تفعيل المنظومة وسننفذ فعالياتنا المخططة عندما ينتهي عناصرنا من تدريباتهم على استخدام المنظومة.

آكار: وزارة الدفاع التركية بدأت دراسة كيفية استخدام منظومة "إس 400" ومقاتلات "إف 35" سويا.

خلفيات