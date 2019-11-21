فرنسا تنتقد السعودية لعدم وفائها بتعهدات مالية

انتقدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي السعودية الأربعاء لعدم الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها قبل نحو عامين بتقديم ملايين اليورو لقوة عسكرية من غرب أفريقيا "لمكافحة الإرهاب".

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