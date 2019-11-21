عون: تناقضات السياسة اللبنانية أخرت تشكيل الحكومة الجديدة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن التناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأني في مسار ولادة وإنجاز الحكومة الجديدة.

عون قال في كلمة بمناسبة حلول الذكرى السادسة والسبعين لاستقلال البلاد، إن الهدف هو تشكيل حكومة تكون على قدر كبير من الفاعلية والإنتاجية لتلبية ما أمكن من طموحات اللبنانيين وتطلعاتهم.

أهم ما جاء في كلمة عون

كان من المفترض أن تكون الحكومة قد ولدت وباشرت عملها لكن التناقضات فرضت التأني لتفادي الأخطار.

تفلت الخطاب في الشارع من أكبر الأخطار التي تتهدد الوطن.

(مخاطبا الجيش اللبناني) عليكم حماية حرية التنقل للمواطن.

سأكون سدا منيعا وسقفا فولاذيا لحماية القضاء وسأمنع كل تدخل فيه.

نعول على التعيينات القضائية الأخيرة من أجل تفعيل دور القضاء وتحصين استقلاليته.

التحركات الشعبية كسرت بعض المحرمات السابقة وأسقطت إلى حد ما المحميات ودفعت القضاء للتحرك.

مكافحة الفساد أضحت شعارا استهلاكيا يستحضر كلما دعت الحاجة، لا سيما من جانب الغارقين فيه.

أطالب المتظاهرين بأن يطلعونا على مطالبهم.

الصفقات والتسويات التي تعد لمنطقتنا، ومحاولات فرضها، تهدد ليس فقط استقلال الدول المعنية بل أيضاً كيانها ووجودها.

تأكيدنا على استقلال لبنان لا يعني الخصومة مع أي دولة أو استعداء أي أحد بل نسعى لصداقة صادقة.

الحوار وحده هو الطريق لحل الأزمات في لبنان.

الداخل اللبناني به خطر محدق يهدد بلادنا هو الفساد.

تحول الإعلام والشارع والجدل السياسي الى مدعٍ ومدعٍ عام وقاضٍ وسجان في آن، فهذا أكثر ما يسيء إلى مسيرة مكافحة الفساد.

في وقت سابق الخميس قال الرئيس اللبناني على تويتر إنه تلقى برقية من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد فيها أن الولايات المتحدة "على استعداد للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين".

الرئيس عون تلقى برقية تهنئة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، الذي أكّد فيها على استعداد أميركا للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 21, 2019

مجلس النواب

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعا إلى عقد جلسة برلمانية الأسبوع المقبل لدراسة مسودة تشريع يتعلق بسرية المصارف واسترداد أموال الدولة المنهوبة.

بري دعا "لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة عند العاشرة من قبل ظهر الأربعاء 27 الحالي لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف واقتراحي القانونين المتعلقين باسترداد الاموال المنهوبة".

يعد هذا استجابة لمطالب المحتجين الذين يتهمون النخبة الحاكمة بالمسؤولية عن تفشي الفساد وإدخال البلاد في أزمة اقتصادية حادة.

اضطر البرلمان الثلاثاء لإرجاء جلسة كانت ستصبح الأولى في شهرين بسبب الاحتجاجات.

كان من المقرر أن تعيد جلسة البرلمان هذا الأسبوع انتخاب أعضاء اللجان ومناقشة قانون عفو قد يؤدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء.

الاحتجاجات دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري للاستقالة في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الحريري أيد مطالب المحتجين بتشكيل حكومة من الاختصاصيين، فيما قال الرئيس عون قبل أيام إن الحكومة يجب أن تكون خليطا من الاختصاصيين والسياسيين.

الادعاء اللبناني أحال الأربعاء وزيرا في حكومة تصريف الأعمال ووزيرين سابقين للاتصالات إلى المحاكمة في اتهامات بتبديد المال العام ضمن أول الدعاوى القضائية ضد مسؤولين كبار منذ بداية الاحتجاجات.

قتيل المظاهرات