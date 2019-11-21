شاهد: بدء عودة السوريين إلى مناطق عملية "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، بدء عودة السوريين طوعا إلى ديارهم في مدينتي تل أبيض ورأس العين، بعد تحريرهما من عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، عبر عملية "نبع السلام".
وعرضت وزارة الدفاع التركية، في موقعها على تويتر، مشاهد لعودة السوريين إلى ديارهم.
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من عناصر "ي ب ك/ بي كا كا" و"تنظيم الدولة"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.