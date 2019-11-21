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سياسة|مصر

سوزان مبارك زوجة رئيس مصر المخلوع تدخل العناية المركزة

رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان
رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان
21/11/2019

كشف علاء، نجل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، الأربعاء، عن دخول والدته سوزان، غرفة العناية المركزة في أعقاب عملية جراحية أجريت لها مطلع الشهر الجاري.

عملية جراحية
  • علاء مبارك رد على سؤال لأحد متابعيه على تويتر بشأن الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك (78 عامًا)، فرد قائلًا إنها لا تزال في العناية المركزة، وشكره على سؤاله.
  • في وقت سابق، قال علاء مبارك إن والدته أجرت عملية جراحية في يوم الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكنه لم يُفصح عن طبيعة هذه العملية، وفق وسائل إعلام محلية.
  • سبق أن نشر علاء في أغسطس/آب الماضي صورة تجمع والديه، بعد إجراء جراحة لوالدته سوزان.
  • فور نشر التغريدة انهالت الدعوات والأمنيات من المتابعين، بالشفاء لسوزان مبارك التي حملت على مدار 30 عامًا لقب "سيدة مصر الأولى".

خلفيات
  • سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك)، هي زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووالدة كل من علاء مبارك وجمال مبارك.
  • كان لسوزان مبارك تأثير قوى وواضح في الحكم بمصر على مدى ثلاثة عقود، وقيل إنها كانت تتدخل أحيانًا في تعيين أو عزل بعض الوزراء والمسؤولين.
  • اتهمت سوزان بالسعي لتوريث ابنها الأصغر "جمال" منصب رئيس الجمهورية المصرية خلفًا لوالده.

  • بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أنهت حكم زوجها لمصر، وجهت النيابة العامة المصرية لسوزان مبارك عدة اتهامات بالاختلاس والفساد واستغلال منصب زوجها.

  • محمد حسني مبارك (91 عامًا)، هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول عام 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وحتى تنحيه في 11 فبراير/ شباط 2011 تحت ضغوط ثورة شعبية.

https://twitter.com/EidaOmayma/status/1197204397924765697?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف مصرية + مواقع التواصل
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