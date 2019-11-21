سوزان مبارك زوجة رئيس مصر المخلوع تدخل العناية المركزة

كشف علاء، نجل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، الأربعاء، عن دخول والدته سوزان، غرفة العناية المركزة في أعقاب عملية جراحية أجريت لها مطلع الشهر الجاري.
و الله لسا فى العناية ولكن خير ان شاء الله 🙏. شكراً لسؤالك
— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 20, 2019
بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أنهت حكم زوجها لمصر، وجهت النيابة العامة المصرية لسوزان مبارك عدة اتهامات بالاختلاس والفساد واستغلال منصب زوجها.
يافندم احنا بنطمن على أم لينا كلنا صاحبة الفضل فى حاجات كتير فى مصر
ربنا يشفيها يااارب وان شاء الله حضرتك تفرح برجعتها للبيت بالسلامة
وشكرا ان حضرتك بجد بتطمنا عليها
— ربنا يرحمك ويغفر لك يامبارك 😍🇦🇹Adel (@_I_AL) November 20, 2019
انا من الجيل اللي اتربى على القراءة للجميع و قضى اوقات فراغه في مكتبات سوزان ..أنا من الجيل الي اشترى كتب و قصص بجنيه واحد ..على الرغم من ايماني بالتغيير ..بس ده ميمنعش اني اعترف بالفضل للي علمونا الديمقراطية في البرلمان الصغير و علمونا الوفاء و القيم في عالم سمسم شكرا ماما سوزان
— Aadam (@Aadam70Aadam) November 20, 2019
الف سلامه على ماما سوزان وربنا يتمم شفائها وترجع بيتها بالسلامه
— amany ahmed (@monmon10008) November 20, 2019
https://twitter.com/EidaOmayma/status/1197204397924765697?ref_src=twsrc%5Etfw
نحن جميعا مخطئون لا يوجد احد معصوم ولكن يجب ان لا ننسى الافعال الطيبة التى تمت ونتغاضى عن السىء فنحن نعيش الاسوء على الاطلاق الان ….. السيدة الفاضلة سوزان مبارك مع خالص تمنياتى بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية
— salah idris (@salah_idris) November 20, 2019