سوزان مبارك زوجة رئيس مصر المخلوع تدخل العناية المركزة

كشف علاء، نجل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، الأربعاء، عن دخول والدته سوزان، غرفة العناية المركزة في أعقاب عملية جراحية أجريت لها مطلع الشهر الجاري.

عملية جراحية

علاء مبارك رد على سؤال لأحد متابعيه على تويتر بشأن الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك (78 عامًا)، فرد قائلًا إنها لا تزال في العناية المركزة، وشكره على سؤاله.

في وقت سابق، قال علاء مبارك إن والدته أجرت عملية جراحية في يوم الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكنه لم يُفصح عن طبيعة هذه العملية، وفق وسائل إعلام محلية.

سبق أن نشر علاء في أغسطس/آب الماضي صورة تجمع والديه، بعد إجراء جراحة لوالدته سوزان.

فور نشر التغريدة انهالت الدعوات والأمنيات من المتابعين، بالشفاء لسوزان مبارك التي حملت على مدار 30 عامًا لقب "سيدة مصر الأولى".

و الله لسا فى العناية ولكن خير ان شاء الله 🙏. شكراً لسؤالك — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 20, 2019

خلفيات

سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك)، هي زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووالدة كل من علاء مبارك وجمال مبارك.

كان لسوزان مبارك تأثير قوى وواضح في الحكم بمصر على مدى ثلاثة عقود، وقيل إنها كانت تتدخل أحيانًا في تعيين أو عزل بعض الوزراء والمسؤولين.

اتهمت سوزان بالسعي لتوريث ابنها الأصغر "جمال" منصب رئيس الجمهورية المصرية خلفًا لوالده.

بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أنهت حكم زوجها لمصر، وجهت النيابة العامة المصرية لسوزان مبارك عدة اتهامات بالاختلاس والفساد واستغلال منصب زوجها.

محمد حسني مبارك (91 عامًا)، هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول عام 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وحتى تنحيه في 11 فبراير/ شباط 2011 تحت ضغوط ثورة شعبية.

يافندم احنا بنطمن على أم لينا كلنا صاحبة الفضل فى حاجات كتير فى مصر

ربنا يشفيها يااارب وان شاء الله حضرتك تفرح برجعتها للبيت بالسلامة

وشكرا ان حضرتك بجد بتطمنا عليها — ربنا يرحمك ويغفر لك يامبارك 😍🇦🇹Adel (@_I_AL) November 20, 2019

انا من الجيل اللي اتربى على القراءة للجميع و قضى اوقات فراغه في مكتبات سوزان ..أنا من الجيل الي اشترى كتب و قصص بجنيه واحد ..على الرغم من ايماني بالتغيير ..بس ده ميمنعش اني اعترف بالفضل للي علمونا الديمقراطية في البرلمان الصغير و علمونا الوفاء و القيم في عالم سمسم شكرا ماما سوزان — Aadam (@Aadam70Aadam) November 20, 2019

الف سلامه على ماما سوزان وربنا يتمم شفائها وترجع بيتها بالسلامه — amany ahmed (@monmon10008) November 20, 2019

https://twitter.com/EidaOmayma/status/1197204397924765697?ref_src=twsrc%5Etfw