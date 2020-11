سفير أمريكا بأوربا: مسؤولون كبار كانوا على علم بضغط ترمب على أوكرانيا

قال الدبلوماسي الأمريكي جوردون سونلاند، إن الجميع كان جزءًا من جهود إدارة رئيس بلاده دونالد ترمب، في قضية الضغط على أوكرانيا، للوصول إلى غايات شخصية.

وأشار سونلاند وهو سفير أمريكي لدى الاتحاد الأوربي، إلى استخدام ترمب لنفوذه، لإجبار أوكرانيا على فتح تحقيقات، ضد منافسه السياسي في الانتخابات، الديمقراطي جو بايدن.

جاء ذلك خلال شهادة سفير الاتحاد الأوربي، في اليوم الرابع من الجلسات العلنية، التي يعقدها مجلس النواب لمساءلة ترمب بهدف عزله.

من ناحيته، دعا ترمب أمس الأربعاء إلى إنهاء جلسات الاستماع في مجلس النواب ضمن التحقيقات الهادفة لعزله، ووصفها ساخرًا بأنها "مطاردة ساحرات، وتسيء للبلاد".

