ترمب يرحب بإطلاق حركة طالبان سراح رهينتين غربيين

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقيام حركة طالبان الأفغانية بإطلاق سراح رهينتين غربيين، معربًا عن أمله في أن يؤدي الإفراج عنهما إلى وقف إطلاق النار في أفغانستان.

وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر" نحتفل مع عائلتي كيفين كينغ وتيم ويكس بإطلاق سراحهما من أسر طالبان.. شكرا للرئيس غني لدعمه الباسل".

وقال ترمب" دعونا نأمل بأن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من الأمور الجيدة على جبهة السلام مثل وقف إطلاق النار الذي سيساعد بدوره في إنهاء هذه الحرب الطويلة.. أنا فخور بفريقي".

We join families of Kevin King & Tim Weeks in celebrating their release from Taliban captivity. Thanks to President Ghani for his courageous support. Let’s hope this leads to more good things on the peace front like a ceasefire that will help end this long war. Proud of my team!

