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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يرحب بإطلاق حركة طالبان سراح رهينتين غربيين

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
21/11/2019

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقيام حركة طالبان الأفغانية بإطلاق سراح رهينتين غربيين، معربًا عن أمله في أن يؤدي الإفراج عنهما إلى وقف إطلاق النار في أفغانستان.

وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر" نحتفل مع عائلتي كيفين كينغ وتيم ويكس بإطلاق سراحهما من أسر طالبان.. شكرا للرئيس غني لدعمه الباسل".

وقال ترمب" دعونا نأمل بأن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من الأمور الجيدة على جبهة السلام مثل وقف إطلاق النار الذي سيساعد بدوره في إنهاء هذه الحرب الطويلة.. أنا فخور بفريقي".

تبادل السجناء
  • كانت حركة طالبان، قد أطلقت سراح الأستاذين المختطفين من الجامعة الأمريكية في أفغانستان يوم الثلاثاء، بعد ساعات من مغادرة ثلاثة من كبار قادة شبكة حقاني لأفغانستان بعد أن أطلقت الحكومة الأفغانية سراحهم.
  • الحركة أفرجت عن كل من الأمريكي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس، عقب اختطافهما في منتصف أغسطس/آب عام 2016 من أمام الجامعة الأمريكية في أفغانستان بالعاصمة كابل، التي كانا يحاضران فيها.
  • جاءت هذه الخطوة عقب قيام الحكومة الأفغانية، بالإفراج عن ثلاثة قادة بارزين بشبكة حقاني من سجن باغرام.
  • تمت عملية تبادل الأسرى وسط الجهود المستمرة لإحياء محادثات السلام التي ألغاها ترمب إثر سلسلة من الهجمات القاتلة في العاصمة كابل في سبتمبر/أيلول الماضي.
ترحيب أمريكي
  • كانت الولايات المتحدة، قد رحبت يوم الثلاثاء، بإطلاق سراح الرهينتين، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام،" ترحب الولايات المتحدة بالإفراج عن الرهينة الأمريكي كيفين كينغ والأسترالي تيموثي ويكس".
  • كذلك رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، بالإفراج عن الرهينتين، واصفًا ذلك بأنه "مؤشر يبعث على الأمل بأن حرب أفغانستان المتواصلة يمكن أن تنتهي قريبًا".
  • في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه قرر الإفراج عن 3 من قيادات طالبان في إطار صفقة تبادل مشروطة بتحرير الحركة لرهينتين أمريكي وأسترالي.
  • أحد تلك القيادات هو أنس حقاني، الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني، نائب زعيم حركة طالبان ورئيس شبكة حقاني الموالية للحركة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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