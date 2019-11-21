الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران لتوضيح مصدر آثار يورانيوم

قال القائم بأعمال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس إن الوكالة وإيران ستبحثان الأسبوع المقبل العثور على آثار لليورانيوم في موقع غير معلن عنه في طهران.

وأضاف أن طهران لم تقدم أي معلومات أخرى بشأن مصدر الجزيئات.

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ذكرت رويترز لأول مرة في سبتمبر/ أيلول الماضي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجدت آثار يورانيوم في الموقع الذي لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتباه إليه في كلمة ألقاها العام الماضي ووصفه بأنه "مخزن ذري سري". وقالت إيران إن الموقع منشأة لتنظيف السجاد.

أكدت الوكالة، التي كانت تحجم منذ فترة طويلة عن التعليق على تفاصيل محددة، للدول الأعضاء قبل أسبوعين أن عينات بيئية أُخذت من الموقع أظهرت آثار يورانيوم طبيعي جرت معالجته بنشاط إنساني لكنه غير مخصب.

قال كورنيل فيروتا القائم بأعمال مدير الوكالة في الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة: "واصلنا اتصالاتنا مع إيران منذ ذلك الحين لكننا لم نحصل على معلومات إضافية والمسألة لم تُحل بعد".

أبلغ فيروتا إيران في سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن "الوقت عامل جوهري" في توضيح مصدر هذه الآثار. ووجدت الوكالة أن التفسيرات التي أوردتها إيران حتى الآن غير متماسكة.

قال فيروتا: "من المقرر عقد اجتماع بين الوكالة وإيران في طهران الأسبوع المقبل لمناقشة المسألة بشكل أكبر" وأضاف: "من الضروري أن تعمل إيران مع الوكالة على حل هذه المسألة سريعا".

وقالت الولايات المتحدة، التي تعارض مثل إسرائيل الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى، إن القضية "لا يمكن أن ينظر إليها سوى باعتبارها إشارة على احتمال وجود مواد نووية غير معلن عنها في إيران".

ووصف سفير روسيا، حليفة إيران، لدى الوكالة الأمر بأنه "من آثار نشاط نووي في إيران قبل ما بين 20 و30 عاما" وأضاف أن الأمر "لا يمثل أي مخاوف تتعلق بالانتشار النووي".

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