الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلا من أبو ظبي

نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصدر مطلع بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، قوله إن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل، بدلًا من أبو ظبي.

قمة في السعودية

المصدر قال لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن الإمارات التي كان من المقرر أن تستضيف القمة التاسعة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست "طلبت أن تعقد القمة في دولة المقر" أي السعودية، دون أن يفصح عن الأسباب.

أشار المصدر إلى أن "اتصالات تجري حاليًا بين الدول الأعضاء للاتفاق على موعد محدد لعقد القمة " متوقعًا أن تتم " قبل منتصف الشهر القادم".

لم يصدر بيان رسمي من جانب الإمارات أو السعودية حتى الساعة 0600 بتوقيت غرينتش.

الحديث عن القمة يأتي في وقت لا تزال فيه قطر، تحت حصار فرضته عليها 3 دول خليجية.

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