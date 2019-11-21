البرهان لـ "الجزيرة مباشر": لم نرسل مقاتلين لليبيا وندافع عن الشرعية في اليمن

نفى رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في حوار مع الجزيرة مباشر إرسال أية قوات إلى ليبيا.

البرهان قال في الحوار إن بلاده "ليست طرفا في النزاع الليبي، ولم يطلب منا أحد إرسال قوات إلى هناك، مؤكدا عدم وجود قوات قتالية في اليمن وأن القوات السودانية تتواجد في السعودية لدعم الشرعية".

أهم ما قاله البرهان مع الجزيرة مباشر